Álvaro Cervera: "Cuando peor estábamos empatamos el partido"

Álvaro Cervera, técnico cadista | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Álvaro Cervera compareció en rueda de prensa al término del encuentro que midió a su equipo con el Sevilla Atlético. Toda una locura de contienda que se puso muy en contra de los amarillos pero en una segunda parte casi épica fueron capaces de levantar para llevarse al menos un valioso punto del Sánchez-Pizjuán.

"Hemos empatado más por empuje que por buen juego"

El técnico cadista realizaba una primera valoración del encuentro, en el que más allá del marcador el mejor Cádiz fue el de la primera mitad, pero el coraje y el acierto goleador en la segunda hizo posible la machada. "El partido se puede resumir en una frase ilógica, que es que cuando mejor estábamos empezábamos a perder y cuando peor estábamos empatamos el partido. Lo teníamos controlado, sin hacer grandes cosas pero acercándonos a la portería contraria y ellos teniendo dificultades, y en dos jugadas puntuales y muy extrañas, que no se ni de dónde han salido, consiguen ponerse por delante. A partir de ahí el control del juego ha sido de ellos y nosotros hemos tenido la pizca de gallardía para poder empatar. Hemos empatado más por empuje que por buen juego".

De hecho, el de Santa Isabel se mostró satisfecho con la actuación antes del intermedio, a pesar del resultado adverso. Hubo que hacer algunos ajustes y el equipo respondió bien a pesar de que el fútbol no fue precisamente brillante. "La reacción no fue por buen juego. El buen juego fue en la primera parte, controlando al rival y terminando las jugadas en la portería contraria. A mí me gustó la primera parte y de hecho en el descanso le dije a los jugadores que aunque íbamos 2-0 perdiendo estábamos bien, pero no podemos seguir así porque lo perdemos. Nos estiramos un poco, con José Mari de central y Ager en el mediocentro, a ver si suena la flauta y hoy sonó. Pero realmente el equipo en la segunda parte no era un equipo armado como lo fue en la primera, y sin embargo fue capaz de ganar de levantarlo".

"Si tenemos momentos tan malos como los de la segunda mitad, al final no jugaremos playoff"

Nuevamente los pequeños detalles, en forma de errores, vuelven a pasar factura y a penalizar, justo en ese momento de la temporada en el que quien perdona lo termina pagando. "Estamos en casa de uno de los mejores locales de la Liga, por lo tanto venir aquí y decir que el Cádiz iba a ganar es una osadía, el Cádiz peleará por ganar, eso sí. Y se ha visto que ha sido casi imposible, ellos son un muy buen equipo y juegan muy bien en casa. Un punto, estamos a falta de dos partidos y con pleno derecho a jugar el playoff. Igual es que ya se pensaba que íbamos a ganar donde queremos, pero no. Si no peleamos hasta el final no lo jugaremos, y si tenemos momentos tan malos como una media hora de hoy horrorosa, al final no jugaremos el playoff. Pero no porque seamos malos sino porque cometemos errores y aciertos y ahora nos está costando más".

Interpretaciones aparte, todo pasa por vencer al Elche el próximo fin de semana, algo que para Cervera podría ser definitivo en función del resto de marcadores. "Queda ganar el partido que viene y esperar a los otros resultados. Creo que nos ha ido bien todo el año porque no mirábamos mucho a la clasificación ni al rival, y desde que estamos haciendo cuentas salimos diferentes al campo".