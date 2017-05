Cifuentes: "No me gusta que jugadores de 20 años nos falten el respeto"

Cifuentes, meta cadista | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Nuevo empate del Cádiz CF, esta vez frente al Sevilla Atlético, en un duelo movido y completamente loco. El resultado final se antoja corto porque había que ganar después de tantos empates y además se necesitaba ganar para no ver comprometida la plaza de playoff. Sin embargo, el punto sabe bien después de haber tenido que remar a contracorriente y tener que neutralizar un marcador adverso por diferencia de dos goles.

El guardameta Alberto Cifuentes se queda con el lado positivo y da mérito al botín obtenido. "Un punto es siempre positivo. Somos un recién ascendido luchando por un objetivo que al principio no estaba en la mente de nadie y se demuestra que el equipo quiere. Creo que estamos mereciendo alguna que otra victoria más en todos estos empates. No somos capaces de lograrla aunque al menos no perdemos con nadie. Estábamos haciendo una buena primera parte pero el primer gol de ellos hizo daño y enseguida nos hacen el segundo. Aún así hicimos el 3-3 bastante rápido, quedaban diez minutos y ya veníamos de un esfuerzo muy grande y no atacábamos tanto. Aún así hemos tenido un par de córners al final con la esperanza de poder hacer gol. Es un punto en un sitio difícil de ganar y que nos acerca más al objetivo".

Para el manchego, no sirve de nada lamentarse de los errores y lo único que queda es tratar de remediarlos para el trascendental envite ante el Elche la próxima jornada. "Esto es Segunda División y para que haya goles hay errores y aciertos. Aunque se falle, todo el mundo está implicado. Llevamos una temporada muy larga con 40 partidos ya detrás y aún así estamos en disposición. El partido ya ha pasado, hemos puntuado y nos toca aprender de los errores y de los aciertos. Hoy nos llevamos un punto que habrá que valorar en su medida la semana que viene".

Algunas acciones del encuentro no gustaron nada a los jugadores cadistas y así lo hizo notar el cancerbero. "No me gusta que jugadores de veinte años vengan y falten el respeto y nos lo estaban faltando. Cuando hay jugadores que con 20 años se dedican a insultarte y a menospreciarte como si hubieran jugado Champions, no lo entiendo. Y como yo defiendo a los mios… La tarjeta amarilla no tenía nada que ver con eso, estaba hablando con Cotán la acción del saque de banda, pero no estaba discutiendo con él. En la jugada su delegado nos había avisado que no iban a devolver la pelota, así que no pretendan que nosotros cambiemos luego sus normas. Si a nosotros nos dicen que ellos no van a devolver el balón, nosotros no tenemos por qué hacerlo, entonces que no nos echen a la gente encima, eso es lo que me da rabia".

Por su parte, Gorka Santamaría destacó la fuerza de voluntad de todo el equipo para sacar adelante una situación tan delicada. "Necesitábamos una victoria, pero viendo cómo se ha sucedido el partido el empate es bueno. Se nos había puesto cuesta arriba por dos errores graves nuestros más el acierto de ellos. El partido estaba perdido pero este vestuario ha demostrado que nunca se rinde y siempre da la cara".

En lo que respecta al partido en sí, el delantero vasco subrayó la ambición del equipo como factor que posibilitó el empate e incluso demostró que quiso algo más después de todo. Queda por solventar los errores cometidos últimamente, sobre todo en defensa. "Ha sido un partido muy loco, teníamos que ir al ataque viendo el resultado que llevábamos. Ellos por su filosofía son de ir hacia arriba y hemos intentado aprovechar los espacios que dejaban a su espalda. Una vez que hemos empatado no nos conformábamos con eso, necesitábamos una victoria y tiramos para arriba. Ahora nos toca seguir, sin regalar nada y sin parar hasta el último minuto para intentar conseguir los tres puntos el próximo partido. Son errores que hasta ahora no habíamos tenido y que nos están costando caros, pero lo bueno que tiene este equipo es que se rehace de esos errores y sabe sacar los partidos adelante”.