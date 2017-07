Victoria del Cádiz en su último partido de la concentración en La Manga

Google Plus

Ayer se puso fin al stage de pretemporada que el Cádiz ha realizado en la Manga del Mar Menor. El equipo cadista ha estado concentrado durante una semana en la Región de Murcia, donde ha entrenado a lo largo de estos siete días, alternando sesiones matutinas, vespertinas, físicas y tácticas. También ha jugado un total de tres partidos, siendo el último en la tarde de ayer contra el Lorca Deportiva. Este encuentro fue el quinto jugado por el equipo amarillo durante la pretemporada, y el tercero disputado en La Manga. En este caso, el escenario fue el estadio El Rubial, de Águilas.

Partido sentenciado en la primera media hora

Tan solo dos minutos hicieron falta para que el conjunto entrenado por Álvaro Cervera se adelantase en el marcador. Rubén Cruz disparó por raso una falta muy cercana al área, engañando al portero local. Más adelante, el partido fue encarrilándose aún más para el bando amarillo, ya que Nico Hidalgo, tras pase de Dani Romera, conseguía el segundo tanto con un fuerte disparo que entró por la escuadra derecha. La buena primera parte fue confirmada gracias al tercer gol, marcado por Aitor García de vaselina, después de que el defensa lorquino despejase un balón con la cabeza de forma defectuosa.

Nada que ver con el partido anterior, el Cádiz conseguía resolver esta vez rápidamente y sin dejar al equipo rival que se pronunciase en los primeros cuarenta y cinco minutos. Cabe decir que de nuevo, era el onubense el que destacaba sobre el césped, y es que el extremo está siendo uno de los hombres más utilizados por el entrenador en los partidos de pretemporada. ¿Cabe la posibilidad de que en este nuevo curso, se produzca su explosión como futbolista? En menos de un mes, comienza la competición y está llamado a ser uno de los protagonistas de este Cádiz 2017-2018.

Segunda mitad en la que apenas hubo fútbol

La segunda parte fue un mero ejercicio de entrenamiento, ya que ambos conjuntos acusaron el cansancio acumulado y no crearon demasiado peligro. El Lorca Deportiva intentaba llegar al área a través de la posesión del esférico, pero el equipo local, recién ascendido a Segunda División B, no conseguía meter en apuros al gaditano. Tampoco éste, con un once en el que se juntaban por fin los dos extremos titulares la campaña anterior, Salvi Sánchez y Álvaro García, lograba acometer grandes internadas en la defensa blanquiazul.

Otro aspecto importante, fue el debut de Lucas Bijker con el equipo amarillo. El jugador de 24 años, que ya ha estado entrenando a las órdenes del técnico Cervera, ocupó el lateral zurdo de la defensa. Aún no es una incorporación oficial del club, ya que tras los últimos acontecimientos institucionales protagonizados por Manuel Vizcaíno y Quique Pina, lo han impedido. Aún así, parece ser que en las próximas horas se comunicará su alta como futbolista del conjunto cadista.

Al final, victoria de un Cádiz, productivo y eficaz en el primer tiempo y algo desaparecido en el segundo. Una vez terminado el encuentro, la plantilla cadista regresaba a tierras gaditanas en autobús. Se acaba así, el stage de pretemporada en Murcia, con la vista puesta en un descanso merecido tras el trabajo de la última semana.