Guía VAVEL Cádiz CF 2017/18: nueva temporada, mismo objetivo

El fútbol de plata español está de enhorabuena, la competitividad y la complejidad han dotado a la categoría en estos últimos años alzándola entre las grandes competiciones de Europa. El Cádiz CF acumula 37 participaciones en dicha competición, siendo un habitual en ella durante la década de los años 60 y 70. Los amarillos saben perfectamente lo que puede deparar la competición, conociendo de primera mano el aroma de su gloria y la quemazón de su infierno.

Una singular hazaña

La gesta de Chapín quedará para la eternidad

Su mayor logro en la categoría llegó en la temporada 2004/05, consiguiendo el campeonato y su pertinente ascenso a la élite. Podría calificarse como uno de los momentos más apoteósicos que ha vivido la hinchada amarilla. El conjunto dirigido entonces por Víctor Espárrago lograba el puesto de primer clasificado ganando en casa del eterno rival. También habría que recordar ese fantástico gol de Oli, que abrió el marcador desde la lejanía y quedaría en la retina de todos los aficionados a este deporte.

La capital gaditana todavía recuerda otros cuatro ascensos a Primera División en apenas nueve años (1976-1985), donde casualmente los amarillos siempre acabaron el curso ocupando la segunda posición en la tabla. Esto daría paso finalmente a la época dorada del club en la máxima categoría del fútbol español, donde habría que resaltar la figura de Jorge 'Mágico' González acompañada de su inconmensurable calidad.

Una temporada de ensueño

Después de seis largas temporadas atrapados en la oscuridad del fútbol de bronce, los amarillos lograban ese ansiado ascenso el 26 de junio de 2016 sobre el verde del Rico Pérez. La nueva categoría era muy exigente por lo que se trabajo muy duro en la secretaría deportiva para confeccionar una plantilla que ilusionara aún más a los cadistas, con la permanencia de jugadores y nuevas incorporaciones con experiencia en la competición.

Los amarillos fueron de menos a más

Los comienzos nunca son fáciles y menos para un recién ascendido. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera comenzó algo titubeante durante las primeras jornadas. A partir de la octava jornada, tras caer goleado en Vallecas, el equipo gaditano comenzó a darle la vuelta a la situación acumulando siete choques consecutivos sin perder. Los amarillos empezaron a coger oxígeno en la tabla y cosecharon un bloque muy sólido en defensa, mantener su portería a cero asiduamente fue la llave para llegar al parón invernal en puestos de PlayOff.

La plantilla, la afición y la ciudad entera estaban "en una nube" después de haber sufrido tanto en años anteriores, pero había que ser conscientes de que su objetivo era la permanencia y debían tener los pies en el suelo. Se realizaron tres nuevas incorporaciones en el mes de enero con la idea de reforzar varias posiciones y afrontar mejor la segunda mitad de la campaña.

Cambio de rumbo, directo hacia una utopía

Continuaron labrando su camino poco a poco con constancia y dedicación, recibiendo el fruto de su trabajo en formar de permanencia a mediados del mes de marzo. Una vez cumplido el objetivo principal, marcaron una segunda meta que nadie se hubiera llegado a plantear en el mes de septiembre: el ascenso. En el tramo final de competición Álvaro Cervera hizo del balón parado su mejor baza, con Aketxe como máximo responsable, que dieron al conjunto gaditano bastantes puntos para conseguir un hueco en las plazas para luchar por el ascenso.

Acabaron la temporada ubicados en el quinto puesto de la clasificación y fueron emparejados con el CD Tenerife para disputar la semifinal de los PlayOffs. Fue una eliminatoria muy complicada, que enfrentaba a dos equipos que habían ido de menos a más. Los amarillos fueron superiores en líneas generales, pero no tuvieron suerte de cara a portería en el partido de vuelta y no lograron pasar a la ronda final.

Una plantilla cualificada

Lo que funciona es mejor no tocarlo, por lo que desde el Cádiz CF se ha hecho el máximo esfuerzo posible para mantener los mimbres que tanto convencieran la pasada campaña. Álvaro Cervera comenzará la temporada en el banquillo por segunda vez consecutiva, y con él en su equipo buena parte de las piezas claves del pasado año: Álvaro García y Salvi, que han sonado con fuerza para varios equipos de Primera, seguirán llevando el peligro por las bandas; también seguirá el incansable Cifuentes en la portería, el todoterreno José Mari en la medular… incluso se pagó medio millón de euros al Granada CF para hacerse con la propiedad de Brian Oliván.

Sobreponerse a las bajas de Aridane, Aketxe, Güiza y Ortuño será todo un desafío

Sí faltará Aridane, uno de los ídolos del cadismo desde el ascenso, pero quien ha reportado millón y medio de euros (más variables) que no le viene nada mal a la entidad; también el "francotirador" Aketxe, el mago del balón parado con su zurda de fantasía, se echará en falta si nadie toma su testigo; tampoco estará el héroe, antes villano, Dani Güiza; y sobre todo faltará el goleador Alfredo Ortuño, a quien no se ha podido convencer de su regreso y por su alto valor de mercado ha quedado fuera del alcance amarillo. También causan baja Migue González (Sabadell), Iván Malón (libre), Luis Ruiz (Lugo) y Gorka Santamaría (Atheltic). En cualquier caso, y como bien reza el ya imperante lema en el Submarino Amarillo, "la ilusión ni tocarla".

Junto a los que se quedan, ha llegado una serie de refuerzos que vienen a subir el nivel de la plantilla, a hacer más competitivo un bloque que ya puso en aprietos a toda LaLiga 1|2|3 el pasado ejercicio. Algunos nombres más desconocidos, como el del central montenegrino Ivan Kecojevic, más algunos que esperan esperan aprovechar su gran oportunidad en Segunda, como Marcos Mauro o Dani Romera, y otros de un perfil más alto como el veterano David Barral. Todos ellos vienen a sumar y completar un plantel cuyo guión de conducta debe ser similar al del pasado año: el objetivo, hasta que las matemáticas lo ratifiquen, debe ser el de la permanencia, y una vez lograda ésta, se tendrá licencia para soñar con lo máximo. Desde luego, siguiendo el ejemplo del pasado curso, todo es posible en la Tacita de Plata.

Fichajes

Moha Traoré (Córdoba): Atacante que puede jugar como delantero puro o por la banda, de mucha velocidad, dinamismo y poderío físico. Con 22 años, es una promesa de futuro que bien podría marchar cedido esta campaña para ganar experiencia en otro club, presumiblemente en Segunda B.

David Barral (APOEL Nicosia): Delantero que no necesita carta de presentación. A sus 34 años espera seguir dando los goles que ya diera en el Levante y, sobre todo, en el Sporting, haciéndolo ahora en el equipo de su tierra. Un killer del área que se disputará el puesto, presumiblemente, con Romera.

Marcos Mauro (Villarreal B): Viene de un filial pero a sus 26 años tiene suficiente recorrido en el fútbol español. Al espigado defensor argentino al fin le ha llegado la ocasión de debutar en la categoría de plata, y en la Tacita de Plata espera mostrar su fortaleza, siendo el juego aéreo uno de sus puntos fuertes.

Dani Romera (Barcelona B): Apunta a ser el "hombre gol" del Cádiz de hoy y del mañana (aún cuenta con 21 años). Delantero oportunista y trabajador, inteligente y capaz de aprovechar como nadie los espacios, tiene como meta destacar en LaLiga 1|2|3 superando los 18 tantos que hizo en el filial azulgrana el pasado curso.

Dani Romera, hambre y gol para la nueva delantera 1 Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Alberto Perea (Barcelona B): 26 años y también de mucho recorrido y experiencia, formó un tándem fantástico con Romera en la Ciudad Condal. Como mediapunta o caído a banda, el manchego deberá ser clave en el balón parado en sustitución de Aketxe y además de eso aportará una gran cantidad de variantes al ataque.

Lucas Bijker (SC Heerenveen): Lo curioso de su participación en pretemporada sin haber fichado de forma oficial se cerraba con su firma una vez roto el bloqueo por el desacuerdo entre Pina y Vizcíno. Lateral zurdo brasileño de nacionalidad holandesa y con mucha proyección ofensiva y con margen de mejora a sus 24 años.

Róber Correa (Espanyol): Lateral derecho con mayor vocación ofensiva que Carpio, por lo que es un complemento ideal para el salmantino, jugador más posicional. De 24 años, se desvincula del Espanyol para firmar dos años con el Cádiz pero ya conoce la categoría tras su paso por el Elche.

Álex Fernández (Elche): Uno de los miembros del "super Castilla" que se deshizo del Cádiz en el PlayOff de 2012. A sus 24 años ha madurado y es todo un jugador de equipo, muy del gusto de Cervera. Su llegada da un salto de calidad a la medular cadista, que se verá dotada de más eficacia en los pases y claridad en el juego.

Róber Correa y Álex, dos ex del Elche que llegan para reafirmarse en Cádiz | Foto: Andrea Palazón (VAVEL)

Ivan Kecojevic (FC Zurich): El nombre más inesperado de los fichajes. Desconocido en el fútbol español, el internacional montenegrino de 29 años cuenta con experiencia en varias ligas importantes del continente, llegando procedente del campeonato suizo. De 1,91 m de altura es un central imperial en el juego aéreo y rápido en la anticipación.

Mikel Villanueva (Málaga): Llega cedido un central para el perfil zurdo de la defensa, también de mucha altura (1,90 m) y además con exquisita salida de balón. 24 años, internacional con la selección absoluta de Venezuela y ya debutante en Primera, su llegada es un salto cualitativo para paliar la marcha de Aridane.

Plantilla Cádiz CF 2017/18: Porteros Alberto Cifuentes Defensas LD: Carpio, Rober Correa; DFC: Servando, Sankaré (lesionado hasta octubre), Marcos Mauro, Kecojevic, Villanueva; LI: Tomás, Brian Oliván, Lucas Bijker Centrocampistas MC: Jon Ander Garrido, Abdullah, Alberto Quintana, José Mari, Eddy Silvestre, Álex Fernández; MD: Salvi Sánchez, Nico Hidalgo; MI: Álvaro García, Aitor García; MP: Alberto Perea, Imaz Delanteros Rubén Cruz, Moha Traoré, Barral, Dani Romera

Marcos Mauro, Kecojevic y Villanueva completan una zaga de gran altura para el Cádiz

Pasada la mayor parte del mercado, el Cádiz tiene la gran parte de su plantilla cerrada, aunque según Cordero pueden seguir llegando jugadores para mejorar el nivel incluso de posiciones ya cubiertas. Aun así, los esfuerzos deben centrarse en la portería y encontrar un competidor de garantías a Cifuentes. La defensa queda bien compacta ya que se quiere tener a cinco centrales en total porque Sankaré comenzará la competición en el dique seco. De momento se cuenta con Servando y los tres fichajes, Marcos Mauro, Kecojevic y Villanueva. El lateral derecho está asegurado (Carpio y Róber) y en el izquierdo debe haber una salida, siendo Tomás el elegido para salir cedido si Brian Oliván finalmente no encontrara un destino en LaLiga Santander.

De centro del campo para arriba también se anda bien servido. En la medular sabe que el canterano Alberto Quintana deberá salir ya se ha comunicado que a Eddy Silvestre se le buscará una salida porque con el fichaje de Álex Fernández y la continuidad de Garrido, José Mari y Abdullah se ha quedado sin sitio. Con estos cuatro nombres, el mediocentro parece uno de los puntos fuertes del equipo, mezclando rigor defensivo con calidad y visión de juego en la mayoría de sus componentes.

El equilibrio y el temple de José Mari seguirán siendo imprescindibles en este Cádiz | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

En tres cuartos, dar salida como cedido a Nico Hidalgo para que tenga más continuidad en otro club debe ser una prioridad. Caso similar al del recién fichado Moha Traoré. De no ser así, se contaría con los mismos del año pasado en banda (el mencionado Nico junto a Salvi, Álvaro García y Aitor) más Alberto Perea, que puede ocupar dicha posición. Finalmente, cabe la posibilidad de incorporar algún delantero más a pesar de que la opción predilecta, Alfredo Ortuño, cayera en saco roto. Aún así, con Rubén Cruz, Barral y Romera se tiene bastante trabajo hecho, además de un Jesús Imaz que pelea cada día por seguir de amarillo a pesar de la dura competencia, y cuyo futuro inmediato es toda una incógnita.

Once titular

Un puñal por el flanco izquierdo

A pesar del interés del Real Betis Balompié y otros grandes de la Primera División, Álvaro García seguirá vistiendo el amarillo y azul una temporada más. El utrerano siente cerca el cariño de la afición, ese que tanto se ha ganado a base de grandes actuaciones a lo largo de estas dos últimas temporadas en la Tacita de Plata. Pieza clave para Álvaro Cervera en el costado zurdo del ataque, es siempre un dolor de cabeza para las defensas rivales, sea cuáles sean, gracias a su potencia, velocidad, desborde y calidad técnica. El velocista de Utrera será, una temporada más, una de las estrellas indiscutibles del conjunto cadista.

Álvaro García, velocidad imparable | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Álvaro García Rivera, de 24 años (cumplirá 25 el próximo mes de octubre) y apenas 168 cm de estatura, es un jugador de banda, siendo la zurda su ubicación predilecta. Formado en el club de su Utrera natal, militó también en el San Fernando CD antes de fichar por el Granada CF, empezando a destacar en el filial nazarí en la temporada 2013/14. Fue su primer gran año como futbolista porque además de sus 30 encuentros y seis goles anotados en el grupo IV de Segunda B, debutó en Primera División participando en cuatro partidos frente a Osasuna, Celta, Betis y Valencia. Finalmente, el año siguiente haría su debut en la división de plata en su cesión al Racing de Santander, siendo uno de los más destacados en una campaña nefasta para el club cántabro, que descendía a Segunda B. En su etapa en El Sardinero participó en 30 partidos, siendo titular en 16 de ellos, y anotaba tres goles.

Álvaro García destacó en una irregular temporada del equipo y terminó siendo uno de los héroes en la fase de ascenso

Sería en verano de 2015 cuando llegaría al fin al Cádiz CF, también cedido por el Granada CF. Tuvo un comienzo bueno pero su participación no dejaba der ser intermitente porque Claudio Barragán le veía a menudo más como revulsivo para las segundas partes gracias a su capacidad para romper a las defensas rivales con su velocidad. Sin embargo, en la recta final se hizo indiscutible y lo fue igualmente para Álvaro Cervera. Lo que nadie se esperaba es que, tras una temporada con más sombras que luces, el Submarino Amarillo se impusiera con autoridad en sus tres eliminatorias frente a Racing de Ferrol, Racing de Santander y Hércules, y lograra el tan ansiado ascenso a Segunda seis años después de la última caída a los "infiernos". Álvaro García fue uno de los héroes que lo hizo posible, materializando dos tantos en la fase de ascenso, uno de ellos ante su ex equipo, el Racing, que fue totalmente de ensueño. En total, 43 partidos y diez goles entre todas las competiciones.

Finalizada la cesión, el utrerano regresaba a Granada, pero al no contarse con sus servicios, tenía que buscar nuevo club y éste volvía a ser el Cádiz. Pero, al igual que sucediera con Aridane, en esta ocasión pasaba a propiedad del conjunto amarillo, convirtiéndose en uno de los grandes valores del club para el presente y para el futuro. Y desde luego, el utrerano no ha decepcionado en absoluto en su segundo curso en LaLiga 1|2|3, convirtiéndose, junto al goleador Ortuño, en uno de los grandes líderes de la fantástica temporada cadista, que le dejó incluso a las puertas del ascenso a LaLiga Santander. 40 partidos y cinco goles son los registros de un futbolista que terminó de encandilar a la afición amarilla.

Velocidad, técnica y desborde, sus mejores armas

De cualquier forma, Álvaro García es una pieza clave para Cervera a la hora de conformar el ataque, tanto que se nota mucho cuando no está. El utrerano encaja a la perfección en el estilo de juego del técnico, basado en las transiciones rápidas y en la búsqueda de velocidad por la banda, allí donde el "11" cadista se mueve como pez en el agua. En carrera es prácticamente imparable, algo de lo que pueden dar fe la gran mayoría de los laterales derechos rivales, que a menudo no pueden hacer otra cosa que ver cómo su temible oponente se les escapa en velocidad. Pero el extremo zurdo amarillo no solo es temible por su endiablado sprint, sino por la calidad técnica que atesora especialmente en su pierna zurda. Tiene un control de cuero exquisito, buen golpeo de balón en los centros y es capaz de dejar atrás a cualquiera que sea su oponente. Y a ello se le une su buena llegada, siendo bastante resolutivo en los últimos metros tanto a la hora de la definición como a la hora de dar el último pase, especialmente si tiene a su lado a un delantero como Alfredo Ortuño, tan inteligente y hábil en las distancias cortas.

Nadie en la Tacita de Plata duda de la calidad de Álvaro García y de que la Segunda División se le queda incluso pequeña al ex del Granada, pero al cierre de esta edición seguirá siendo uno de los grandes pilares del Cádiz CF sobre el terreno de juego, y uno de los hombres que nuevamente hagan soñar al cadismo con un retorno a la élite. Con él en el campo, ese sueño sin duda estaría más cerca.

El verdadero artífice: Álvaro Cervera

El técnico comenzó entrenando en el año 2002, en la Regional Preferente Valenciana. Tras dos etapas en el Catarroja, dio el salto al Castellón en 2005 y consiguió el primero de sus ascensos a Segunda División. Posteriormente, volvería a la categoría de bronce pasando por los banquillos de Alicante, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Jaén y Real Unión de Irún.

Dejó su huella en la historia del conjunto chicharrero

Su primera experiencia en el fútbol profesional tuvo lugar en el banquillo del Recreativo de Huelva, pero solo duró media temporada porque el Racing de Santander contactó con él para incorporarlo a sus filas en Primera División. Al final del curso, el conjunto cántabro descendió y Álvaro Cervera fue cesado. Volvió entonces a la Segunda División B para dirigir un ambicioso proyecto, el CD Tenerife puso sus ojos en él para lograr el ascenso. Consiguió el objetivo y amplió su contrato con el club. Al año siguiente logró la permanencia del equipo tinerfeño, completando su primera temporada en Segunda División. Fue destituido la campaña siguiente, tras una primera vuelta marcada por los malos resultados.

Imagen: Juan Ignacio Lechuga

En la actualidad será entrenador del conjunto amarillo por segundo año consecutivo. Héroe silencioso del ansiado ascenso que cambió la vida de los cadistas, supo hacer trabajar al equipo como él quería y dio sus frutos. Había alcanzado el objetivo en muy poco tiempo y con un gran esfuerzo. Se enfrentaba entonces el preparador guineano de nacimiento, y cántabro de adopción, con un reto más complejo aún, el de mantener a la entidad en la categoría de plata.

Con un inicio algo dubitativo, y con el equipo en posiciones de descenso, se lanzaron rumores de que su sustituto estaba en camino. Fue entonces, cuando llegó la primera victoria fuera de casa. A raíz de este hecho, el equipo fue ascendiendo poco a poco en la tabla y se colocó en tan solo seis jornadas en los puestos de PlayOffs a la Liga Santander. Una posición privilegiada que no abandonaría jamás, consiguiendo un hueco por luchar para volver a la élite. Una temporada de ensueño, sin broche final pero con final feliz.

Imagen: Pedro Ortega

Su filosofía de juego es innegociable

Para este nuevo curso, el técnico apuesta por mantener el bloque del año pasado y su filosofía de juego. Todos saben a lo que juega, no es sorpresa para ningún rival. Un equipo que se cierra al defender y se abre al atacar, así de simple. Las bandas cobran mucha importancia en su esquema, ya que prestan siempre su ayuda a los laterales cuando el equipo no tiene balón y despliegan toda su verticalidad con su poder.

El cuerpo técnico para este año apenas sufre modificaciones con respecto al anterior. Los ayudantes más próximos a él, seguirán siendo Roberto Perea y Javier Manzano. La preparación física correrá a cargo de Patricio Pérez-Fon, sustituyendo a Andrés Blanco tras su baja voluntaria. Terminando el plantel, Lolo Bocardo continuará como entrenador de porteros.

Cabe destacar el fichaje procedente del FC Barcelona, Jesús Casas, quien se encargará de la coordinación de las secciones inferiores del club y formará parte del equipo de trabajo de la dirección deportiva. El cuerpo médico del equipo permanece intacto respecto al año anterior, el doctor Fernández Cubero estará acompañado por Jesús Morán, Orrequia y Costa.

Un escenario insólito

La pasión del fútbol no se vive igual en todos los lugares, por eso el Ramón de Carranza es uno de los símbolos más importantes del Cádiz CF. Es un lugar que se tiñe de amarillo cada vez que abre sus puertas, donde el equipo y la afición crean una comunión envidiable a los ojos de cualquier simpatizante de este deporte. La sintonía entre ambos deriva en una atmósfera repleta de camisetas amarillas y cánticos, dando lugar a noches mágicas e irrepetibles en la Tacita de Plata.

El feudo de la capital gaditana cumplirá 62 años

El estadio Ramón de Carranza se inauguró el 3 de septiembre de 1955, que tras varios actos simbólicos a lo largo del día culminó con un partido de los amarillos frente al FC Barcelona. Décadas más tarde, fue remodelado por primera vez en el año 1984 con la finalidad de ampliar su capacidad y dotar a la tribuna de una visera. Actualmente el coliseo gaditano se caracteriza por su línea moderna y su capacidad aproximada para 20.000 espectadores a pesar de estar dentro del núcleo de la ciudad, todo gracias a una completa segunda remodelación. Dicho proyecto aportó desde un gran aparcamiento subterráneo hasta la construcción de las cuatro gradas partiendo de cero, siendo la que perdura actualmente a la vista de cualquier aficionado al fútbol.

Imagen | Cádiz CF

El césped del Ramón de Carranza ha podido presenciar a los mejores equipos de España y a jugadores que hoy en día son leyendas del fútbol. Durante la época del club en la élite, los cadistas pudieron vibrar y ver de cerca al 'Dream Team' de Cruyff, 'La quinta del Buitre', la calidad de 'Mágico' González e incluso los inicios de Kiko Narváez. Además, cada agosto alberga el Trofeo Carranza, conocido popularmente como "El trofeo de los trofeos", que ha dado la oportunidad de presenciar a grandes conjuntos europeos e intercontinentales. Cualquier estadio no puede presumir de ver a Johan Cruyff frente a Pelé, ambos considerados entre los mejores jugadores de la historia.

El amarillo como estandarte

Las elásticas del Cádiz CF han sido siempre la cara alegre de este bendito rincón del sur. No hay día que al pasearse por la ciudad, uno no se encuentre con alguien que lleve la zamarra amarilla. Hecho que se incrementa notablemente los días de partido. Acudir al Ramón de Carranza es síntoma de ver una enorme masa amarilla que abarrota sus gradas. Una prenda que con el paso de los años, ha vestido a la plantilla en sus días más gloriosos, pero también en los momentos más oscuros.

La 'garra' de Kelme fiel a la elástica amarilla

En los últimos años, el club ha cambiado de firma deportiva de forma continua, dejando a los aficionados numerosas prendas que han quedado para el recuerdo. Kelme ha sido la empresa que ha suministrado equipamiento deportivo al conjunto amarillo durante más tiempo, más de una década y repartida en dos etapas. De todas ellas, quizá la más adorada por el cadismo sea la de la temporada 2004/05, pues significó un recuerdo imborrable en la memoria de todos: el ascenso a Primera División en Chapín.

Imagen | La Voz Digital

Durante la temporada 2007/08, el club apostó por una moda pasajera en el fútbol, como fue la creación de una marca propia. La respuesta del aficionado, como siempre, fue buena. Sin embargo, con el descenso del equipo a Segunda División 'B' se prefirió cambiar de sponsor oficial. Otras marcas deportivas que han acompañado al Cádiz CF durante los últimos años han sido Luanvi (2012-2013), Errea (2013-2015) y Hummel (2015-2016). La única firma que ha logrado algún éxito deportivo ha sido esta última, pues con ella se logró el ansiado ascenso en Alicante.

Salto de categoría acompañado de prendas de calidad

Por último, la zamarra que lleva el conjunto gaditano desde aquella gran fecha, está confeccionada por Adidas. Antes incluso del memorable ascenso, se firmó un acuerdo para que los alemanes proveyesen al equipo durante los próximos tres años. El nombre y fama de la compañía, unidos al reciente logro conseguido, han derivado en una gran número de ventas. Para la temporada 2016/17 se eligió un uniforme clásico, sin demasiados adornos ni estridencias. Una camisola completamente amarilla, adornada con un cuello con el borde en azul.

En esta nueva campaña, la marca alemana ha vuelto a acertar con los modelos. La primera equipación vuelve a caracterizarse por su simpleza y esta vez, ni siquiera el cuello llevará detalles en azul. El amarillo es completamente predominante, a excepción de una raya azul en la manga, y las tres típicas rayas de la marca en los costados.

Imagen | cadiznoticias.es

La segunda vestimenta ha supuesto toda una lluvia de elogios, pues es una petición que los socios llevaban años deseando. Los colores representativos con una disposición que recuerda al equipo hermano de los cadistas: el Rayo Vallecano. Camiseta azul, con una gran franja amarilla en diagonal. Sin embargo, la tercera no ha causado tantas alabanzas. Su modelo es más bien básico y simple, además de no tener un color demasiado tradicional. Camiseta rosa, con las tres rayas sobre los hombros.