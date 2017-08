Previa Córdoba CF - Cádiz CF: derbi andaluz para alzar el telón

Google Plus

Córdoba y Cádiz, en el encuentro de la primera vuelta del curso pasado | Foto: LaLiga

Primer partido del nuevo curso 2017-2018 de la Liga 1|2|3 para Córdoba y Cádiz. Lejos queda ya la temporada pasada en la que el equipo de Cervera cayó de forma dolorosa en el PlayOff de ascenso a la Liga Santander, y donde los pupilos de Luis Carrión lograron finalmente la permanencia en la categoría. Este primer encuentro, servirá para demostrar cómo siguen ambas escuadras después de un verano en el que han acumulado una enorme carga de trabajo.

Este año, la Segunda División del fútbol español estará marcada de nuevo por la tremenda igualdad de los clubes participantes. Muchos de ellos, parten con el objetivo de luchar por metas ambiciosas; sin embargo, Córdoba y Cádiz prefieren vivir una temporada tranquila, lejos de la amenaza del descenso.

Pretemporadas diferentes

La pretemporada del conjunto local ha sido exitosa en cuanto a resultados. En los ocho partidos que han disputado, han logrado ocho victorias. Las sensaciones que han dejado los blanquiverdes también han sido buenas, los fichajes se han acoplado al equipo y el entrenador ha sabido formar un bloque seguro y compacto al que solo le han marcado dos goles en esos ochos encuentros de preparación.

Todo lo contrario al Cádiz, que ha soportado el periodo estival viendo como los problemas entre la directiva eclipsaban todo lo demás. Los partidos de preparación apenas han tenido repercusión en medio de la "guerra civil" librada por Manuel Vizcaíno y Quique Pina. Aspecto nada favorable para ninguna de las personas que conforman el Cádiz, desde los jugadores y cuerpo técnico, hasta la afición, que se ha pronunciado quejosa pidiendo soluciones y no más problemas.

Fichajes

Ambas entidades han disfrutado de un prolífico mercado veraniego, donde han incorporado numerosos jugadores. El Córdoba ha protagonizado el hecho insólito del verano, dando de alta a siete futbolistas el mismo día. En total, han firmado diez componentes para la plantilla, aunque gran parte de la hinchada cordobesista exige que lleguen aún más. Cuentan actualmente con tan solo 20 jugadores, y las últimas noticias indican que apurarán al máximo el periodo de fichajes, en busca de perfilar las posiciones más necesitadas.

Uno de los nuevos integrantes de los califas es un viejo conocido del Cádiz. El delantero Jona Mejía, de 28 años, llega como delantero consolidado en la categoría, después de jugar en el Albacete y el UCAM Murcia, y tras haber marcado 20 goles en dos temporadas.

El Cádiz, por su parte, ha firmado a un total de once caras nuevas para este curso. Sin embargo, el capítulo más sonado este verano no ha sido la cantidad de jugadores que han aterrizado en la capital gaditana, sino la marcha del defensa central Aridane al Osasuna. Una de las piezas claves durante toda la campaña pasada ha reforzado la zaga navarra, quien ha pagado por él 1.500.000 €. Por lo demás, el equipo cadista se ha reforzado en todas las líneas, con futbolistas contrastados como Álex Fernández o David Barral; y también con jóvenes prometedores como Lucas Bijker, Dani Romera o el recién incorporado Rubén Yañez. Una amplia plantilla que busca competir al mismo nivel que la anterior temporada.

Precedentes

Los Córdoba - Cádiz siempre son partidos de mucha tensión, con muchas acciones destacables y un ambiente colorido, propio de un gran derbi. El Nuevo Arcángel acogió en diciembre del año pasado un partido cargado de adrenalina y emoción, donde el equipo local vencía por un gol a cero hasta el minuto 69. El Cádiz, apretó en los últimos instantes y consiguió llevarse la victoria por 1-3. Alfredo Ortuño, con dos dianas y Aitor García, de tremendo disparo desde fuera del área, marcaban para los amarillos; mientras que el gol del Córdoba fue obra de Rodri.

El partido de la segunda vuelta, se disputaría en Carranza, con grandes necesidades para los dos conjuntos. El Córdoba quería alejarse de la zona de descenso, mientras que el Cádiz buscaba consolidarse en los puestos de play-off. El resultado final fue de empate a un gol. Un punto que supo mejor al cuadro visitante, y que dejaba algo tocado a los gaditanos de cara al tramo final de liga.

Declaraciones de los entrenadores

Luis Carrión ha dejado bien claro en la sala de prensa que se encuentra con ganas de que llegue el partido. "Llevamos toda la pretemporada formando un bloque, una idea de juego, un equipo que se lleve bien tanto en el campo como fuera él. Vamos a dejarnos la vida en conseguir los tres puntos y por empezar bien la liga, aunque va ser un partido complicado”.

Con respecto a los jugadores que alineará, ha afirmado: “El once está bastante perfilado. Es verdad que me ha costado tomar una decisión final. Lo bueno de todo esto es que vamos a tener un equipo competitivo, con gente en el banquillo que va estar preparada”.

Cuando le han hablado del Cádiz, no se ha escondido a la hora de reconocer sus virtudes: “Ellos se sienten cómodos estando juntos. Es un equipo que hace muy bien lo que hace, no creen que tener el balón sea su objetivo primordial. Ellos con ataques rápidos y movimientos al espacio lo hacen muy bien. Nosotros hemos entrenado para que no nos hagan daño por ahí y para hacerles daño nosotros”.

Por su parte, Álvaro Cervera, ha declarado en la rueda de prensa anterior al partido su visión personal acerca del equipo: “El fútbol es cuestión de resultados. Creo que nos faltan aún algunas cosas de mecanismos que iremos corrigiendo conforme a los fallos que vayamos cometiendo”.

Más adelante, al preguntarle por el rival, contestaba: “Los hemos seguido y sabemos cómo juegan. Será complicado para nosotros y para ellos. Todos los partidos al principio van a ser similares”. Por último, el preparador guineano mostraba claro cuál es su pensamiento y su forma de entender esta temporada: “El equipo con un año en Segunda División debe mirar a la consolidación. Hay que tener los pies en el suelo tras una gran temporada. Lo del año pasado no sirve ya para nada. Firmo ahora mismo ser igual que el Cádiz del año pasado. El bloque es el mismo, la filosofía idéntica y mejorar pequeños detalles”.

Árbitro

El encargado para impartir justicia en este encuentro será Aitor Gorostegui Fernández-Ortega. El colegiado del comité de árbitros del País Vasco ha arbitrado en tres ocasiones a los locales. Dos victorias y un empate, contra Oviedo, Zaragoza y Valladolid respectivamente. Tan sólo ha dirigido un partido al Cádiz en su carrera. Fue el de vuelta ante el Tenerife en la fase regular de la pasada liga.

Posibles alineaciones partido Córdoba vs Cádiz