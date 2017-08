Dos bajas seguras para la visita del Alcorcón el domingo

José Mari abandonado El Nuevo Arcángel | Fuente: Cádiz CF

Durante el desarrollo del primer partido de LaLiga 1| 2 | 3 frente al Córdoba CF, dos jugadores de la disciplina cadista se han lesionado. Estamos hablando de José Mari y de David Barral.

José Mari lleva desde hace dos semanas, concretamente justo cuando se ha jugado el Trofeo Carranza, arrastrando unas molestias, en el que dijo "basta" transcurridos tan solo 30 minutos del primer partido de Liga. Los servicios médicos del club ha explicado que el roteño se resintió de una contusión que sufrió en un tobillo durante el Trofeo y propone la práctica de una resonancia para descartar roturas ósea o de ligamentos.

David Barral, en el partido disputado en el Nuevo Arcángel, saltó para bajar un balón aéreo, pero en la caída se dobló el tobillo de mala manera. El doctor Fernández Cubero, médico del club, diagnosticó a Barral “un esguince de grado medio peroneoastragalino superior, acompañado de sinovitis del tobillo y edema óseo”. En su caso la recuperación podría esperarse en torno a tres y cuatro semanas, mientras que en el caso de José Mari puede oscilar entre seis y ocho semanas.

No se conoce aún el tiempo que puede estar estos dos jugadores de baja, pero lo que si parece seguro es que no estarán en el partido del domingo ante el Alcorcón en el Carranza. Se baraja posibles sustitutos. En el puesto de delantero centro: los candidatos a ocupar esa posición pueden ser Dani Romera o Rubén Cruz. No sería descabellado que Álvaro Cervera coloqué a Rubén Cruz en la posición de delantero centro, pues en el PlayOff ha jugado el utrerano en esa posición, mientras que el ex del Barça B es otra opción muy posible ya que es el sustituto natural de Barral. Para reemplazar a José Mari lo más seguro es que coloque a Abdullah. También es posible colocar en esa posición a Álex Fernández o incluso subir a uno de los cinco centrales de los que dispone la plantilla.