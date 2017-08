Previa Cádiz CF - AD Alcorcón: Carranza vuelve a teñirse de amarillo

Por segundo año consecutivo, Carranza será de LaLiga 1|2|3. Nuevamente la división de plata disfrutará de uno de los ambientes más espectaculares de nuestro panorama futbolístico, aunque la afición del Cádiz CF no se conforma e insuflará fuerza a los suyos para llevarles hacia lo más alto. El plantel de Álvaro Cervera superó el debut en Córdoba con buena nota y ahora disputará su primer encuentro en casa ante el otro conjunto amarillo de la categoría, una AD Alcorcón que siempre es candidata a todo y que intentará mostrar ser un equipo más fiable que el del año pasado con tal de no sufrir tanto para poder amarrar la permanencia. Así pues, el domingo a las 20:30 horas la Tacita de Plata acogerá uno de los duelos más emocionantes de la segunda jornada de competición.

Cabeza fría... y también ambición

Lo conseguido la campaña pasada es sin lugar a dudas la mejor referencia posible de cara al nuevo curso para el Cádiz CF. Desde el club amarillo siempre se anduvo con pies de plomo a lo largo de toda la temporada con la posibilidad de alcanzar una meta mayor que la mera permanencia, cuya consecución era absolutamente obligatoria. Los seis años en el "pozo" de la Segunda B se hicieron largos y duros y de hecho el inicio del retorno de los amarillos a Segunda fue poco prometedor, pero bajo el lema de "La ilusión ni tocarla", se llevó a cabo una remontada espectacular que levantó al conjunto cadista hasta la quinta plaza y con derecho a disputar el playoff. Faltó rematar la faena, algo que el CD Tenerife no permitió, pero aún así el papel de los de Cervera fue de notable alto y la idea es repetir el guión del pasado ejercicio aunque con un final más feliz.

Barral, Álex Fernández o Mikel Villanueva son algunos de los fichajes más destacados del Cádiz en este verano

La escuadra amarilla, reforzada tanto en la zaga (Villanueva, Bijker...), el mediocampo (Álex Fernández, Alberto Perea...) y al ataque (Barral, Romera), jugará ante los alfareros su primer partido en casa después de un estreno meritorio en Córdoba, donde los goles de David Barral y Álvaro García, ambos con asistencias de Salvi Sánchez, valieron tres puntos muy valiosos para comenzar la andadura. Ahora los de Cervera tendrán el respaldo de su público pero la misión se antoja aún más complicada ya que a las ausencias de la primera jornada se suman las de otras dos piezas indispensables como son José Mari y el propio Barral, que cayeron ambos lesionados en el Nuevo Arcángel. Es por ello que Cervera ya ha anunciado que en la convocatoria estarán incluidos algunos jugadores canteranos para paliar todas las bajas.

Una revolución para aspirar a todo

Santo Domingo fue un polvorín la temporada pasada y por poco no explotó. Desde que el club madrileño lograse el ascenso en 2010 no había vivido el peligro tan de cerca ni había sentido tanta inestabilidad en su seno: la opción Contra no funcionó (fue destituido a las nueve jornadas) y su sucesor, Julio Velázquez, llegó a perder el crédito de la afición alfarera en el tramo final de curso. La desconfianza en el proyecto era patente, pero a pesar de ello, y gracias también al derrumbe final de equipos como el Elche o el UCAM Murcia, los amarillos lograban la permanencia en unas dos últimas jornadas redondas, venciendo a domicilio a los universitarios y cerrando con goleada al CD Lugo (3-0).

Solo seis jugadores permanecen del curso pasado. Entre ellos, el mediocentro Toribio, indispensable en el esquema de Velázquez

Para no cometer el mismo error, en el sur de Madrid han acometido una reconstrucción a conciencia que permita recuperar la calma en el club alfarero. El lavado de cara ha sido tal que tan solo seis hombres continúan de la temporada pasada: Dani Jiménez, Bellvís, David Navarro, Toribio, Kadir y Álvaro Jiménez. Incluso algunos de los referentes de la campaña pasada abandonaron el barco, como Óscar Plano, Iván Alejo y David Rodríguez, estos últimos comprados por Éibar y Osasuna, respectivamente, y sobre todo el "salvagoles" Dmitrovic, también en Ipurúa. Pero a cambio han llegado nombres experimentados en la categoría, como el central David Fernández o el medio Albert Dorca, que conformarán un eje central de garantías junto a los mencionados Navarro y Toribio, ancla del centrocampo alfarero. Por lo pronto, el primer encuentro, con empate a cero frente al Sporting, ha sido una buena prueba de lo que es este conjunto a día de hoy: muy férreo atrás, no dio opción y secó al ataque del Sporting con sus cinco zagueros, pero aún debe mejorar su puntería en el área rival un equipo que con la salida del toledano ha perdido mucho gol.

Kadir, uno de los pocos que quedan del año pasado, seguirá siendo clave en el nuevo proyecto | Foto: Jorge Ropero (VAVEL)

Antecedentes

Cádiz y Alcorcón cruzaron sus caminos por primera y última vez la campaña pasada, en la que hubo un absoluto dominio cadista tanto en la primera vuelta como en la segunda.

El Cádiz ganó al Alcorcón tanto en Carranza como en Santo Domingo | Foto: LaLiga

Carranza acogió el primero de los dos duelos, que se celebraba esa vez en la jornada 15. El equipo de Velázquez lograba adelantarse en el marcador al poco de empezar por medio de un chut de Bellvís que se envenenaba a última hora y sorprendía a Cifuentes. No obstante, la segunda parte daba un giro radical a raíz de la expulsión del zaguero Rafa Páez que dejaba al Alcorcón con uno menos al cortar en falta la carrera de Ortuño hacia portería. A partir de ahí, los de casa sacaron todas las armas y hundían a su rival con los goles del yeclano por partida doble, Aitor García y Salvi. El del onubense, por cierto, toda una obra de arte que se convertía en el mejor gol de esa jornada.

Y en la jornada 36 le llegaba el turno al Cádiz de visitar en Santo Domingo, a un Alcorcón en uno de sus peores momentos de toda la temporada. En los primeros compases Salvi tenía una ocasión muy clara de gol pero remataba muy por encima del larguero en una posición clara, pero a los 14 minutos Sankaré deshacía la igualada con un remate de cabeza en una acción de estrategia. Y pasada la hora de juego, Álvaro García culminaba un contraataque para establecer el definitivo 0-2 en el marcador.

Declaraciones

Cervera: "Vamos más tranquilos tras la victoria en Córdoba, pero sabemos que va a ser muy complicado"

Álvaro Cervera respondió las preguntas de los medios en la mañana del viernes, y comentaba la importancia de la victoria en El Arcángel, que permite afrontar el encuentro ante los alfareros sin ansiedad: "Sacamos una victoria en el primer partido que después de la pretemporada no pensábamos sacar. Ahora vamos más tranquilos, pero sabemos que va a ser muy complicado". Sobre el Alcorcón, lo definía como "un equipo distinto al del año pasado", destacando por encima de todo que vendrán "con cinco defensas”.

Precisamente esa variación táctica es la que más preocupa a Cervera: “Todo el mundo sabe cuál es nuestra forma de atacar y con una defensa de cinco nos cuesta". Por si fuera poco, las bajas tampoco ayudan. "La falta de Barral y Rubén Cruz hará que nos cueste entrar por dentro, por lo que tendremos que poner mucho empeño. Si no marca ninguno pronto será un partido largo". Romera será seguramente el sustituto del gaditano en la punta del ataque, y aunque "es un tío que molesta mucho sobre el campo", teme que vaya a pasarlo mal porque "es pequeño y los tres centrales son grandes".

Velázquez: "Llegamos al partido en condiciones óptimas"

También realizaba la rueda de prensa previa al encuentro el técnico visitante Julio Velázquez, que se mostró optimista y ve muchas opciones de éxito en tierras gaditanas: "Estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo y llegamos al partido en condiciones óptimas de poder presentarnos en Carranza para lograr los tres puntos". Sobre el Cádiz reconoció: "Es un aspirante al playoff de ascenso, pero vamos con buena mentalidad y con ganas de ponerles en aprietos". Sobre el resultado final dijo: "Lo ganaremos, empataremos o perderemos, pero vamos con la ilusión de hacer un buen partido".

Se adentró a analizar la forma de ser de este Cádiz de Cervera, asegurando: "Tiene el plan de actuación muy definido y no lo cambia dependiendo si juega de local o de visitante. Evidentemente no es lo mismo si juega Álex Fernández, Abdullah o Garrido y no es lo mismo que juegue Romera o Barral. Cada jugador tiene unas capacidades y dependiendo de con quién juegues pasan unas cosas un otras". En cuanto a puntos fuertes, Velázquez sabe de la velocidad en los contragolpes y, como ya han hecho muchos otro antes, acentuó en los hombres de banda: "El Cádiz verticaliza mucho el juego, le gusta llegar rápido a la portería rival y tiene a jugadores tremendamente rápidos como Álvaro o Salvi. Son muy compactos, difícil de meterles mano, con una solidaridad tremenda y mucho compromiso. Busca la profundidad constante y con poquitos pases llegan a la portería. Me parece un equipo muy de la categoría".

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos

Isidro Díaz de Mera Escuderos, colegiado de 28 años y adscrito al comité territorial castellano-manchego, ha sido el designado para mediar en la contienda. Ascendió de categoría a la par que el Cádiz, por lo que también será su segunda campaña seguida para el de Daimiel. También conoce de sobra a ambos conjuntos ya que les dirigió partidos a ambos la campaña pasada.

Dos visitas a Carranza y dos triunfos cadistas

En el caso de los amarillos, coincidió con ellos en el playoff de ascenso a Segunda, pitando el partido entre Cádiz y Racing de la segunda eliminatoria en Carranza y que ganaban los amarillos con gol de David Sánchez. En la pasada campaña dirigió también en Carranza el partido ante el Numancia (1-0) y las visitas a Oviedo (2-1) y Sevilla Atlético (3-3), por lo que el balance es de dos victorias en casa y un empate y una derrota a domicilio.

Para los alfareros el resultado es aún más positivo ya que igualmente logró triunfos en dos partidos en Santo Domingo frente a Elche CF (1-0) y Rayo Vallecano (2-0). Mientras, a domicilio se cuenta una derrota en Almería (3-1) y la mencionada victoria ante el UCAM Murcia en la penúltima jornada (0-1), que daba media permanencia a los madrileños, que por tanto guardan buen recuerdo del trencilla ciudadrrealeño.

Este domingo estará asistido en las bandas por el también castellano-manchego Santaúrsula Aguado el extremeño Porras Ayuso, y finalmente el cuarto árbitro será el extremeño Hernández Maeso.

Bajas del encuentro

A falta de una lista oficial, Cervera ya ha aclarado que seguramente eche mano del primer filial para completar su equipo ante el Alcorcón. David Barral y José Mari estarán fuera varias semanas y a ellos hay que sumarle a Rubén Cruz, que se perdió el primer partido por lesión y se perderá también el segundo. Sankaré seguirá de baja como mínimo durante un mes y Alberto Perea encara la recta final de su recuperación tras tener que ser operado de apendicitis durante la concentración de pretemporada en Murcia. Por otro lado, queda por saber si algunos de los últimos fichajes, como el central Kecojevic o el portero Rubén Yáñez, están en disposición física como para entrar por vez primera en la convocatoria.

Por su parte, Velázquez tampoco ha dado a conocer la expedición que viajará a la Tacita de Plata pero ha asegurado que tiene todo el bloque a su disposición y que dispondrá en Carranza a los jugadores que considere más preparados para la cita.

Posibles alineaciones partido Cádiz CF vs AD Alcorcón