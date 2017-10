Álvaro Cervera: "El equipo ahora mismo no es lo fuerte que me gustaría a mí"

Foto: Página oficial Cádiz CF

El Cádiz CF jugaba en la noche de hoy un partido de Liga, en esta ocasión fue contra el Sevilla Atlético, un rival en el que esta en puesto de descenso a la categoría de bronce del fútbol español. El partido acabo en empate sin goles, aún con dudas en el juego de los amarillos.

Nuevo empate, nuevo punto. Un empate ante el Sevilla Atlético es positivo, en opinión de técnico cadista, Álvaro Cervera: "En cuanto al punto, nosotros llevamos una dinámica no buena, necesitamos puntuar, no encajar, hemos encajado mucho y tenemos que aprovechar las ocasiones. Puede ser justo, nos hubiera gustado que solo hubiéramos tenido nosotros ocasiones. Juegan bien, manejan bien la pelota y cada uno hemos intentado desnivelar el partido. Después de una racha sacamos un punto positivo, seguimos e intentaremos sumar de tres en tres".

El entrenador cadista fue tajante en opinar sobre la forma de juego de su equipo: "Nosotros tenemos jugadores nuevos, jugadores muy diferentes. Cuando entra uno de unas características entra otro jugador con otras características. Hemos estado muy cerrados para salir por fuera con rapidez. Se podría tener más posesión, creo que no tenemos jugadores para ello. Seguimos haciendo errores con balón".



Opina que sus jugadores aún no están al 100 por 100: "Yo creo que el principio fue muy bueno. Nos hemos encontrado con muchas lesiones y el equipo ahora mismo no es lo fuerte que me gustaría a mí. Cualquier jugada dividida nos la gana el contrario normalmente, y tenemos que volver a ser fuertes".



Transcurrido el minuto 60 del partido, Álvaro Cervera retiró de los terrenos de juego a David Barral para dar entrada a Alberto Perrea. Esto significa que el entrenador cadista dejo curante más de media hora sun un Delantero Centro en el verde: "Rubén es delantero centro. Cuando jugamos con Rubén por detrás hace de mediapunta, pero es delantero centro. Buscamos fluidez arriba con quitar a Barral. El cambio era para llegar más".