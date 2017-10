Álex Fernández: "El equipo esta un poco más solido"

Google Plus

Foto: Página oficial Cádiz CF

En la zona mixta de la ciudad hispalense compareció el mediocentro Alex Fernandez. Esta fue su valoración del partido: “Nos vamos con un punto y hay que mirarlo por el lado positivo que es puntuar y dejar la portería a cero. El equipo está un poco más sólido. Puntuando y sumando que es importante, pero evidentemente el equipo tiene margen de mejora. Estoy contento por la titularidad. Vengo para aportar mi granito de arena y el míster sabe que estoy preparado para cualquier momento”.



Los escasos goles del equipo cadista no es algo que preocupa para Alex:. “Estamos fallando las pocas que tenemos, pero no nos preocupa. Tenemos grandes delanteros y tanto Salvi como Álvaro nos están creando muchas ocasiones por las bandas. Es cuestión de tiempo que los goles lleguen”.



Transmitió un mensaje de calma para la afición gaditana y espera que en los próximos partidos el equipo vaya mejorando: “Hay tranquilidad no porque tenemos la exigencia de ganar cada partido, pero por otra parte estamos tranquilos porque el trabajo es bueno, estamos en el buen camino y las victorias llegarán”.

Otro de los jugadores que paso por la zona mixta fue José Marí, uno de los jugadores que no ha podido jugar ningún minuto en el partido de hoy. No considera que el Cádiz no fuera a por la victoria. “Todo lo contrario. El míster quería ir a por el partido. Ellos también han apretado en la segunda parte encontrando huecos entre líneas, pero nosotros hemos tenido un par: una de Salvi y otra de Álvaro. Ha sido un punto merecido para cada equipo”.