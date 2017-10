Álvaro Cervera: "Me da mucha más responsabilidad, no más tranquilidad".

Foto: Página oficial del Cádiz CF

Las oficinas del Cádiz Club de Fútbol anunciaron una noticia, que se daría a la par que la rueda de prensa previa del encuentro de mañana sábado. La renovación de Álvaro Cervera, hasta junio de 2020, es un punto de confianza del club gaditano al entrenador: "Me da mucha más responsabilidad, no más tranquilidad. Ahora estoy más obligado a no fallar porque se me ha dado mayor confianza".

El entrenador cadista lamenta el poco tiempo de descanso, entre partido y partido, que dispone su equipo: "El poco tiempo nos está haciendo cambiar más cosas de lo habitual. Una de las cosas que echamos de menos es poder trabajar, algo que no conseguimos jugando miércoles y domingos". Aun así, el entrenador ha avisado que realizará rotaciones en el once titular que del partido contra el Cultural Leonesa: "Haremos tres o cuatro cambios para que el equipo esté más fresco".

En el día de mañana, el Cádiz CF recibirá mañana la visita de la Cultural Deportiva Leonesa, Álvaro Cervera realizo análisis del rival liguero: "Es uno de los equipos que tienen su juego tan definido. Ha conseguido el ascenso con su estilo y está logrando ponerlo en marcha en la categoría. Tiene mucho mérito cambiar una filosofía y que las cosas salgan bien". El técnico cadista tiene claro cómo hacer frente a su rival: "Será difícil quitarle la pelota las veces que queramos, pero tendremos que hacerlo muchas veces para hacerles daño".

El entrenador del conjunto cadista confirma la baja de Moha, que se lesionó en el último partido de Liga, que se une a las bajas segura de Mauro y Khalifa Sankaré. Cervera reconoce que José Mari aún no está para jugar el partido completo: "José Mari no está para 90 minutos aún, él mismo reconoce que está para echar una mano”.