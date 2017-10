Cervera: "Si el partido hubiese durado más no sé lo que hubiera pasado"

Cervera: "Si el partido hubiese durado más no se lo que hubiera pasado" | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Tras cinco partidos sin anotar, el Cádiz CF lograba romper su sequía goleadora a costa de la Cultural Leonesa, a la que llegó a imponerse por dos goles de ventaja. No fue suficiente ya que un segundo período muy deficiente echó por tierra el buen trabajo realizado en los primeros cuarenta y cinco minutos, lo cual permitía al equipo visitante empatar el partido. Álvaro Cervera mostraba su descontento por el resultado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico descartó que no supiera cómo iba a jugar sus cartas Rubén de la Barrera: "La Cultural es un equipo que no te va a sorprender porque ya sorprende por sí misma, es decir, no te sorprende porque normalmente te hace cosas diferentes y estábamos preparados para eso". En cuanto a su equipo, defendió la buena labor desempeñada antes del intermedio: "Nosotros nos hemos cerrado bien para frenarles pero por eso nos ha costado más salir por fuera. Lo hemos hecho muy bien y hemos tenido la suerte de los goles".

"A partir del primer gol nos llegaron los nervios, pero antes de eso no pasó absolutamente nada"

La segunda mitad ya fue otra historia, la Cultural empató y Cervera incluso reconoció: "Si hubiese durado más no se lo que hubiera pasado". No obstante, desmentía que el cuadro leonés tuviera un dominio tan abrumador desde la reanudación: "Hasta el primer gol no ha pasado absolutamente nada. Nosotros estábamos defendiendo igual, pero a partir del primer gol nos llegan los nervios". El Cádiz se echó muy atrás demasiado pronto y eso pudo costar caro, aunque el preparador amarillo defendía su planteamiento: "Es imposible sobrevivir si no metes al equipo atrás, con toda la gente que meten dentro. Otra cosa es que cuando la robes le ataques por fuera, pero nosotros hoy robábamos y no podíamos salir, no podíamos esprintar y volvían". A fin de cuentas, el rival también tiró de efectividad para llevarse el punto, pues "han tenido dos ocasiones y han marcado dos goles".

Nuevamente se vio a un Cádiz sin muchas ideas con el balón en su poder durante el segundo período, aunque eso no preocupa demasiado a Cervera: "La posesión ha sido de ellos en la segunda parte, aunque nosotros no somos un equipo de posesión ni la necesitamos para jugar al fútbol". No obstante, faltaron otras cosas: "Lo que sí necesitamos es velocidad y contraataque, y si no los tenemos no solo no atacamos bien sino que además defendemos mal, y es lo que ha pasado en la segunda parte".