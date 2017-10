Nico Hidalgo podría ser la solución para Cervera

Nico Hidalgo / Imagen: Juan Ign.Lechuga (VAVEL)

Difícil decisión la que debe tomar Álvaro Cervera de cara al próximo encuentro de liga. En el último partido disputado del Cádiz CF, Salvi Sánchez, un jugador muy necesario para los amarillos se lesionó tras sufrir un golpe, por lo que no pudo seguir disputando el encuentro. Tras realizarse las pruebas pertinentes el resultado fue una microrrotura en el gemelo que le apartará del siguiente encuentro ante el Huesca.

Salvi es uno de los futbolistas fijos de Álvaro Cervera, un técnico que se encuentra en una situación complicada, con un equipo que no consigue sumar lo necesario y que no contenta a su afición con el juego y los resultados obtenidos. Por su parte, el sanluqueño, deberá ser reemplazado por uno de sus compañeros para el próximo partido y las dudas sobre el cambio son evidentes.

Aunque con varias opciones, Cervera no lo tiene claro. Resuena el nombre de Nico Hidalgo como la posible opción, pero no es el único que el técnico tendrá en cuenta para optar por una decisión definitiva. “Naturalmente es estar entre Nico y Moha. Moha creo que no está para un partido entero”, de esta manera dejó el entrenador de los amarillos diferentes opciones, ya bien sea contar con Nico Hidalgo como única opción, o ayudarse de ambos jugadores de cara al siguiente encuentro.

"Si no están, el equipo ya no es lo mismo porque no somos tan profundos” Tras seis partidos sin conseguir la victoria, Cervera deberá luchar una vez más por conseguir sumar los 3 puntos. La ausencia de Salvi y que Álvaro García no se encuentre en plena forma, son dos problemas más a los que debe enfrentarse el técnico. “Para nosotros Salvi y Álvaro son importantes por nuestra forma. Si no están, el equipo ya no es lo mismo porque no somos tan profundos”, aclaró Cervera.

Ante el próximo rival, el Huesca, el Cádiz CF espera un partido intenso y complicado. “A balón parado son buenos. Intentan tratar bien la pelota y es un equipo peligroso. El Huesca hace mucho tiempo que ha sido difícil de batir allí”, ésta fue la definición de Cervera sobre su siguiente rival.