Cervera: "Vamos a ver cuál es la talla que podemos dar en Huesca"

Álvaro Cervera | Foto: Pedro Ortega - VAVEL

Una semana después del partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa, donde el Cádiz solo pudo empatar, pese a ir ganando dos a cero al descanso, vuelve el fútbol. Regresa la Liga 1|2|3, con una nueva oportunidad para unos equipos cada vez más preparados y rodados, tras las numerosas sesiones de entrenamiento y la carga de partidos a los que se someten los conjuntos de la Segunda División. En el caso del Cádiz, viajarán hasta el Alcoraz para medirse ante la SD Huesca. Un enorme rival en un gran momento de forma.

Álvaro Cervera, una vez finalizado el entreno, salió a rueda de prensa a prestar declaraciones acerca de los asuntos acaecidos en estos últimos días, así como también a mostrar sus impresiones sobre el próximo partido.

"Empezamos la semana dolidos, pero las cosas se han ido normalizando"

Empezó comentando cómo habían trabajado durante la semana, y es que el entrenador cadista no le agrada en absoluto tener que jugar tres partidos en siete días, aspecto al que se ha tenido que someter hasta en tres ocasiones en lo que llevamos de temporada: “Semana más normal, más tranquila y mejor para nosotros. Creo que las semanas que podemos entrenar tres o cuatro días, nos vienen bien. Empezamos un poco dolidos, por el final del partido de la semana pasada, pero las cosas se normalizan durante la semana. Hemos trabajado para prepararnos para Huesca y para lo que nos viene, pero sobre todo para Huesca, ya que el resto lo vemos todavía muy lejos”.

"No podemos hacer muchas cosas bien, y tirarlo todo en diez minutos"

Fue autocrítico con los fallos cometidos en las citas anteriores, pero no desconfía ni un ápice de ninguno de sus pupilos: “Cuando nos juntamos después del partido, recordamos algunas cosas, comentamos los errores para que no se vuelvan a cometer. Pero gracias al equipo que tenemos, esa es una labor que hacen casi ellos mismos. Se dan cuenta que no se pueden hacer muchas cosas bien y tirarlo todo en diez minutos, porque al final, lo que cuenta es el resultado”.

"Nadie nos va a regalar nada"

Con muchas ganas por competir, y por hacer un buen trabajo partirán hacia tierras aragonesas, buscando cómo no, la victoria que tanto se les resiste: “Podemos luchar por no descender, pero también podemos luchar contra grandes equipos por estar ahí arriba. Eso nos lo tenemos que ganar nosotros, no nos lo va a regalar nadie. El sábado es un partido con un equipo interesante, fuerte, duro, con las ideas claras y que aún no ha perdido en casa. Vamos a ver cuál es la talla que podemos dar allí”.