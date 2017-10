Álvaro Cervera: "No llegamos a un nivel para ganar en esta categoría".

Google Plus

Foto: Página Web oficial del Cádiz CF

Nueva derrota del Cádiz CF ante el SD Huesca en el estadio oscense. En un partido en el que se perdía por la mínima y dejaba en el juego cadista muchas dudas.

Álvaro Cervera, entrenador cadista, se mostraba preocupado en la rueda de prensa posterior a la derrota del equipo amarillo, en el que hoy jugaba de color rosa apoyando a las mujeres que sufren de cancer de mama: "Estoy preocupado y contrariado; también me preocupan algunas cosas, como por ejemplo la primera parte, que no tiene mucho sentido”.

Insistió a analizar la preocupación sobre el juego de su equipo en el partido de hoy: “Empiezas a preocuparte por esas cosas. Cuando los problemas los tienes tú mismo y no te los crea el contrario empiezas a preocuparte y esa es la sensación al descanso”.

El nivel para jugar en Segunda División es muy alto, y así lo ve el técnico: “No llegamos a un nivel que se necesita para ganar en esta categoría”.

El técnico cadista insiste que se debe continuar trabajar para llegar de la mejor forma al próximo partido: “Durante la semana piensas en otros problemas y no en éstos, pero esto es el fútbol. Ahora toca volver a trabajar”.

El entrenador del conjunto gaditano dejó claro que la de esta temporada no tiene nada que ver con la temporada pasada: "La gente se ha acostumbrado a estar en el Cádiz y a ser más cómodos porque así se puede vivir mejor. Yo no voy a acostumbrarme a eso, este año pasan cosas que el año pasado no pasaban y ahora parecen normales”.

La siguiente semana va a ser complicada. El martes partido de Copa contra el Real Betis, en el estadio gaditano. Mientras que el sábado, también en casa, se recibe la visita del Rayo Vallecano.