Previa Cádiz - Betis: Un partido para olvidar

Foto: Web oficial Cádiz DF

Mañana, martes 24 de octubre, dan por comenzada la ronda de Dieciseisavos de final de La Copa de Su Majestad el Rey, El sorteo de emparejamiento quisieron que mañana se jugase un derby andaluz. Cádiz CF y Real Betis Balompié.

Un equipo que juega con muchas dudas

El Cádiz CF, que juega ante su afición, ha comenzado la temporada muy fuerte, llegando a posicionarse como lider solitario de la categoría. Pero en los últimos cinco partidos el equipo local ha sufrido un reves inesperado, 3 derrotas y dos empates, unos resultados con lo que situa al equipo gaditano a la decimoquinta posición de La Liga 1 | 2 | 3.

También preocupa la parte goleadora del equipo gaditano, ya que de cinco encuentros sólo han podido anotar dos goles. Por contra, los de Álvaro Cervera han encajado ocho goles en lo que llevamos de mes.

Foto: Web Oficial de La Liga.

Un rival que va lanzado a lo más alto

Al estadi gaditano realizará visita un Real Betis Balompié. Un equipo que ha dejado a muchos sorprendidos, ya que la temporada pasada el Betis estuvo en la zona baja de la tabla, logrando salvarse en las últimas jornadas.

Pero esta temporada es bien distinta, en lo que se refiere a clasificación y juego. El Real Betis, en las últimas 5 jornadas de Liga Santander, han conseguido ganar en tres de los encuentros, empatar en uno y perder en otro. Con 16 puntos, el Betis esta clasificado en el septimo puesto de la Primera División. En los últimos cinco encuentros los béticos han anotado 14 goles y encajado 10.

Foto: Web Oficial de La Liga.

Antecedentes

En los últimos 10 partidos oficiales que han enfrentados cadistas y béticos, se han saldados con seis victorias verdiblanca, un empate y una victoria de los amarillos.

El último partido entre ambos equipos andaluces fue en la temporada 2009/2010, jugando en Segunda División, los dos encuentros disputados se saldarón con empates a goles, tanto en ida y en vuelta.

El árbitro

El colegiado asignado para el partido es Alberola Rojas, que está adscrito al comité territorial castellano-manchego, estará acompañado en las bandas por Hernández Ramos y Cerdán Aguilar.

Javier Alberola Rojas 26 años de edad, es el árbitro más joven de Primera División. Su primera temporada como árbitro fue en la 2013/2014, en Segunda División B, ha estado durante dos temporadas en Segunda B, dos en Segunda División y la temporada actual esta en Primera.

Al Cádiz CF le ha pitado en una única ocasion, jugando como visitante en un partido de Segunda División B contra La Hoya Lorca, acabado en empate.

Rueda de prensa

Álvaro Cervera compareció hoy ante los medios de comunicación previo al partido de Copa contra el Real Betis Balompié. Esto fue su análisis del equipo sevillano: "Es un partido que está ahí. A nosotros nos puede servir porque es un partido en casa, con nuestra afición, venimos de una mala racha. Nos serviría muchísimo si ganáramos o hiciéramos un buen partido. Es una ayuda más que una piedra en el camino. Estoy pensando en el partido del sábado, pero tenemos bajas como para no poder elegir, aunque en algunos puestos sí podamos hacerlo. Me hace ilusión volver a ver a Setién y saludarle. Lo conozco desde que chiquillo y me alegra saber que le van bien las cosas en el fútbol ".

Por otro lado, Quique Setién, entrenador del cojunto verdiblanco ha análizado de esta forma al conjunto amarillo: "Me parce un buen equipo. Es verdad que ahora no está en un buen momento, pero tiene muy buenos jugadores y me gustan bastante los futbolistas de arriba y los de las bandas. Es un equipo que tiene velocidad y hace cosas que están bien dentro de su propuesta. Nos puede complicar mucho si lo dejamos. Espero al mejor Cádiz, un equipo muy competitivo". Y agrego unas palabras de admiración a la afición gaditana: "Será el primer derbi regional al que me voy a enfrentar. Aunque jugásemos contra el Córdoba CF en pretemporada, no era un partido similar al de mañana. Será una eliminatoria muy bonita para ambas aficiones. Tengo entendido que hay buena relación entre los dos clubes, así que ojalá sea una fiesta del fútbol y haya un buen ambiente. Siempre apetece jugar en un campo que haya un buen ambiente. Será un partido disputado y bonito".

Posibles Onces