Mikel Villanueva: "Estamos trabajando fuerte para revertir la situación".

Foto: Web Oficial de Cádiz CF

Mikel Villanueva, defensa del Cádiz Club de Fútbol, ha comparecido en rueda en la Ciudad Deportiva. El jugador cadista comprende la necesidad de seguir trabajando para quitar las dudas que hay sobre el equipo: "Estamos trabajando fuerte para revertir la situación".

Villanueva lleva desde los últimos pardos jugando como titular: "Me he encontrado muy bien porque todo se hace más fácil con la ayuda de los compañeros". Reconoce que le ha costado adaptarse al juego cadista, ya que viene de jugar un estilo totalmente diferente: que ha podido cambiar gracias a su trabajo del día a día: "Aquí el trabajo es más fácil para la defensa porque la entrega que hay hace que no nos expongamos tanto. Me he ido adaptando y ahora entiendo bien a lo que se quiere jugar".

Espera revertir la racha negativa del equipo: "Somos un equipo que juega al contragolpe y es muy importante tener jugadores rápidos disponibles por banda".

Mikel Villanueva habla del próximo partido de su equipo, en casa, ante el Rayo Vallecano: "No podemos perder nuestro estilo de juego. Tenemos que salir como ante el Betis para lograr los tres puntos como sea".

Mikel hablo de la preparación física del equipo cadista: "Es normal por la carga física de la pretemporada y el comienzo, pero a largo plazo nos vendrá mejor. Yo hice la pretemporada con el Málaga completa y eso me permitió llegar en buen estado de forma para hacerlo lo mejor que podía".

El defensa reconoce que hay cosas que el equipo gaditano debe mejorar. Una de esas cosas es sobre la jugada a balón parado y los remates de cara a porteria: "Hay que trabajar un poco más el tema de la pelota parada porque nos cuesta y hay que sacarle provecho. Te puede desequilibrar un partido la pelota jugada".