Garrido será baja ante el Rayo Vallecano

Jon Ander Garrido / Imagen: Jose María Colomo (VAVEL)

La falta de victorias por parte del Cádiz CF se ha visto empeorada por las lesiones a las que Álvaro Cervera ha tenido que enfrentarse un partido tras otro. En esta ocasión, el técnico vuelve a la misma problemática. Jon Ander Garrido no estará disponible para el encuentro frente al Rayo Vallecano, uniéndose así a otros compañeros.

El futbolista no pudo finalizar el partido ante el Real Betis Balompié por lo que parecía una sobrecarga. A pesar de que en un primer momento se descartara una rotura fibrilar, Garrido no ha podido recuperarse para llegar a tiempo al encuentro y será finalmente baja. “Hemos intentado recuperar a Garrido, pero no va a poder”, aclaró Cervera.

En referencia a otros compañeros, Cervera contará de nuevo con Salvi y Perea para el choque ante los madrileños, pero deberá suplir más bajas como la de Sankaré y Marcos Mauro. Además, no estará en el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano Moha, un jugador que dejó muy buenas sensaciones en el último encuentro copero. “Moha sigue tocado”, afirmó Cervera, lo que indica que no dispondrá del mismo hasta que se recupere por completo.

Los entrenadores necesitan tener opciones variadas de jugadores, es decir, poder elegir el perfil perfecto o más adecuado según el partido, y Álvaro Cervera, parece estar muy lejos de conseguirlo. Cada partido está siendo una trampa para los jugadores del Cádiz que ven como acaba algún compañero abandonando el terreno de juego por problemas físicos.

El próximo encuentro es una nueva oportunidad para buscar sumar los tres puntos disputados. El Cádiz CF necesita recuperar la vitalidad de la pasada temporada para conseguir victorias. La afición necesita volver a conectar con los jugadores y formar una sola persona que gane partidos. Los amarillos tienen una nueva oportunidad respaldado por su afición en el Estadio Ramón de Carranza para volver a disfrutar del fútbol.