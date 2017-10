Cervera: "Estamos convencidos de que volveremos"

Cervera / Imagen: Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

Aumenta la preocupación y la presión, para un entrenador que ve como su equipo es incapaz de superar al rival y obtener los 3 puntos disputados. Uno de los problemas aparentes que está teniendo el Cádiz CF es la falta de forma física, ligada a las diferentes lesiones que se están produciendo en muchos de los partidos.

"La gente confía en mí por la trayectoria y por el equipo. Si las cosas va mal dejarán de confiar en mí seguramente" El fútbol necesita de victorias y el conjunto de Álvaro Cervera acumula un total de 7 encuentros sin conseguirla. La dinámica es ahora de empates y derrotas, resultados que no agradan a la afición y que no gusta al Cádiz CF. El técnico de los amarillos no quiere perder la confianza de la afición, pero la situación no está siendo sencilla. "La gente confía en mí por la trayectoria y por el equipo. Si las cosas va mal dejarán de confiar en mí seguramente"

El próximo sábado volverán a tener una nueva oportunidad ante el Rayo Vallecano, un conjunto que no se lo pondrá nada fácil a los amarillos. “Si meten muchos jugadores por dentro a lo mejor no puedes salir, así que hay que intentar robar e intentar salir rápido. Va a ser muy complicado”. Cervera aseguró que su próximo rival “juega muy bien al fútbol”, y que deberán esforzarse al máximo si quieren conseguir buenos resultados.

“Estamos convencidos de que volveremos, pero en el fútbol no se espera a que vuelva" A pesar de que el Cádiz tiene una táctica de juego definida, su técnico no lo ve como un problema, puesto que ve a sus jugadores capaces de conseguir un buen juego con buenos resultados. “Estamos convencidos de que volveremos, pero en el fútbol no se espera a que vuelva, no se tiene paciencia, no se cree, en el fútbol se pide inmediatez”.

La presión de la afición se hace cada vez más palpable en la platilla, haciendo más efecto en unos jugadores que en otros. “Los jugadores, por mucho que yo les suba la autoestima esto es fútbol. Hay una presión en la grada que algunos jugadores lo notan más. Tenemos que salir entre todos hacia adelante”.