Previa Cádiz CF - Rayo Vallecano: duelo de rachas contrarias en Carranza

Previa Cádiz CF vs Rayo Vallecano | Fotomontaje: Claudia Moreno (VAVEL)

Partido de necesidades y rachas diferentes el de este sábado en el estadio Ramón de Carranza. El Cádiz CF, que encadena ocho partidos sin conocer la victoria, recibe a un Rayo Vallecano enrachado que ocupa puestos playoffs y lleva cuatro partidos sin conocer la derrota.

Toca ganar sea como sea

Tras la buena imagen mostrada el martes en el partido de Copa del Rey ante el Real Betis, el conjunto de Álvaro Cervera espera volver a la senda de la victoria ante el Rayo Vallecano.

Con la derrota ante el Betis, los amarillos suman ocho partidos sin conocer la victoria, colocándolo en decimoquinta posición, a dos puntos del descenso y a seis de los puestos de play off que lo marca su rival de esta jornada, el Rayo Vallecano.

Tras las dos ultimas derrotas, una en liga en Huesca en un partido desastroso y otra en Copa del Rey ante el Betis, el equipo dirigido por Cervera tiene la obligación de volver a la senda de la victoria para no acabar la jornada muy cerca de los puestos de descenso.

Pese a la buena imagen ante el Real Betis, se volvió a perder | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Buena racha del equipo de Michel

Por otro lado, el equipo de Vallecas llega a Carranza con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y un empate. Este empate fue en la última jornada liguera ante el Sporting de Gijón, en un partido donde Raúl de Tomás consiguió empatar el gol inicial del equipo asturiano en el minuto seis.

El equipo entrenado por Míchel, tras un inicio dubitativo de liga, se ha colocado sexto, puesto que da derecho a disputar play off. Suma 19 puntos, seis más que el equipo cadista.

Raúl de Tomás tras marcar el gol de su equipo ante el Sporting | Foto: LFP

Antecedentes

Cádiz y Rayo Vallecano se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada, ambos encuentros correspondientes a La Liga 1|2|3.

En el partido de la primera vuelta, el Cádiz visitaba Vallecas en una situación muy parecida a la actual y perdía por un contundente 3-0 ante el equipo madrileño. Los goles fueron obra de Álex Moreno, Embarba y Miku.

En la segunda vuelta, la historia fue muy diferente. Un Cádiz enrachado y con la mira puesta en los play off recibía a un Rayo Vallecano que luchaba por no caer en los puestos bajos de la tabla. El equipo de Álvaro Cervera ganó por un gol a cero gracias al tanto de Álvaro García.

Árbitro: Iñaki Vicandi Garrido

Vicandi Garrido, del comité vasco, será el encargado de dirigir el encuentro ente el Cádiz CF y el Rayo Vallecano de esta jornada de liga.

El colegiado vasco lleva cinco partidos dirigidos en lo que va de liga, con un balance de tres victorias locales y dos empates.

En lo que se refiere al Cádiz, hay que remontarse a diciembre de 2014 para ver un partido del conjunto amarillo arbitrado por Vicandi Garrido. Fue de Copa del Rey ante el Villarreal y acabó con victoria castellonense por tres goles a cero.

Por parte del Rayo Vallecano, Vicandi Garrido ha dirigido siete encuentros en los que jugaba el equipo de vallecas, todos en la maxima categoria del fútbol español entre los años 2014 y 2016. El balance es de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Declaraciones previas

Álvaro Cervera: “Si nos plantamos bien ante el Rayo, podemos hacerles daño”

En la rueda de prensa anterior al partido, Álvaro Cervera habló de la dificultad del Rayo Vallecano, ya que el equipo de vallecas “no tiene una simetría como pueden tener otros equipos. Si meten muchos jugadores por dentro a lo mejor no puedes salir, así que hay que intentar robar e intentar salir rápido. Va a ser muy complicado y creo que va a estar arriba casi seguro”.



Cervera es consciente de lo importante que es ganar y que la mala racha debe acabar: “En el fútbol solo vale ganar. Nosotros hemos tenido partidos como Lorca o la primera parte contra el Huesca que para mí son malísimos, que no hay por dónde cogerlos, pero si metemos los penaltis, y hacemos la primera parte de la Cultural... Ha habido cosas malas y otras en nuestra sintonía, pero como no se gana pues se engloba todo y se mete en el mismo saco. Sé que es labor mía decirle a los jugadores que hemos hecho cosas bien y otras malas”.



El entrenador tiene claro que ay cosas que cambiar en el Cádiz para volver a la senda de la victoria: “Nuestro equipo es muy reconocible, y aunque sea muy reconocible, con los jugadores que tenemos, es muy peligroso. Hasta ahora siempre nos ha faltado algo, pero hemos ido ganando y ha llegado el momento en el que nos hemos atascado. Estamos convencidos de que volveremos, pero en el fútbol no se espera a que vuelva, no se tiene paciencia, no se cree, en el fútbol se pide inmediatez”.



Míchel: “Es un partido en el que nos jugamos muchísimo”

El entrenador del Rayo Vallecano comentó en rueda de prensa cómo ve el partido de este sábado ante el Cádiz CF: “En este encuentro tenemos que ser capaces de tener posesión y estar fuerte en vigilancia para evitar ataques del Cádiz CF”. También asegura: “Mi mayor preocupación es ver a mi equipo en el mejor estado de forma y a día de hoy confío en mis jugadores. Pienso que hay un abanico de muchos equipos con opciones de estar arriba. Esto es muy largo”.

Míchel muestra confianza ciega en sus jugadores y en el gran momento de forma en el que se encuentran: “Todos los jugadores de la plantilla son importantes. Hay que ser pacientes, porque todos tendrán su oportunidad”. Además, no desestima la labor de la cantera franjirroja: “La cantera ha dado sus frutos. Hay jugadores con un futuro prometedor y eso hay que reforzarlo”.

Es consciente de la hermandad que existe entre ambas aficiones, pero no quiere relajamiento por parte de su equipo ya que “será un partido muy bonito, pero nos jugamos mucho y vamos a ir por los tres puntos”.

Convocatorias y posibles onces

Por parte del Cádiz CF, la convocatoria facilitada por Álvaro Cervera está formada por: Cifuentes, Yáñez, Carpio, Villanueva, Servando, Lucas Bijker, Kecojevic, Alberto Perea, José Mari, Abdullah, Álex Fernández, Álvaro García, Nico Hidalgo, Vallejo, Salvi Sánchez, Carrillo, Rubén Cruz, Dani Romera y David Barral.

Michel viaja a Cádiz con 18 jugadores: Alberto, Mario, Baiano, Dorado, Abdoulaye, Amaya, Velázquez, Álex Moreno, Akieme, Unai, Fran, Cerro, Aguirre, Embarba, Santi Comesaña, Trejo, Chori y De Tomás.