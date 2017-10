Álvaro Cervera: "Hoy hay que irse apenado, lo próximo puede ser lo contrario".

Foto: Web Oficial del Cádiz CF

Nuevo empate, sin goles, del Cádiz Club de Fútbol, en el estadio gaditano, ante un Rayo Vallecano que ha sido un hueso duro e irrompible.

Álvaro Cervera, entrenador del equipo gaditano, ha valorado de esta forma el trabajo de sus jugadores: “Ha sido un partido que sabíamos cómo iba a ser tanto en ataque como en defensa. Tenías que robar la pelota y llevarla a otro sitio y más o menos ha salido”.

El técnico cadista valoró de forma positiva el empate conseguido ante un Rayo que ha intentado conseguir la victoría: “El Rayo ha tenido algún disparo fuera del área y nosotros importantes acercamientos. El partido ha estado más cerca de ganarlo que de perderlo nosotros. Tenemos que continuar”.

Cervera ha indicado el problema que padece Abdullah: “Lo de Abdullah es un problema en la pierna. Él dice que se le duerme y se le han hecho pruebas y no se ve nada. A los 25 minutos lo ha vuelto a notar y no sabemos de dónde viene el problema. Las lesiones me preocupan porque no puedo contar con todo el equipo”.

Álvaro Cervera ha hablado de los jugadores que también ha jugado el martes en el partido de Copa: "Hemos hecho partidos malos, y este partido ha sido bueno ante un buen rival. Hemos fallado muchas ocasiones. El equipo ha dado un bajón al final pero es normal porque ha tenido menos entrenamientos y además muchos jugaron el martes. Hay que llegar a los minutos finales con ventaja para no sufrir. Hemos sufrido las circunstancias".

El Cádiz CF lleva dos partidos consecutivos con una imagen de juego bastante mejor que las anteriores, el téctnico cadista entiende que esta mejoría siempre debería estar presente en los próximos partidos: "El próximo domingo puede ser lo contrario, pero hoy hay que irse apenado pero no podemos reprochar nada a nadie. Lo que hay que seguir es en la línea, hay que llevar una línea más homogénea".