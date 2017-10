Alberto Perea: "Estamos en la dinámica de estar con mala suerte"

Foto: Web Oficial del Cádiz CF.

José Mari fue el primero en pasar por zona mixta una vez concluido el partido. El roteño ha analizado de forma positiva el juego del equipo cadista, teniendo al principio a Alex por delante del doble pivote: “Esa variante con dos mediocentros como Abdullah y yo, con luego Álex por delante aunque tenga más pensamiento de mediocentro que de delantero, con ellos con mucha gente por dentro nos hizo un trabajo muy grande estando juntitos con mucha ayuda de los hombres de banda, que es muy importante para nosotros. Se ha visto a un Cádiz muy solidario, sobre todo en la primera parte, que robaba y se ofrecía y ofreciendo sus señas de identidad de siempre”.



Para el mediocentro, el partido de Copa y el del hoy, son los partidos que gusta a la afición: “Este partido nos tiene que marcar el camino, como el anterior del Betis. No va a haber ningún problema y las victorias van a venir. Hay que estar contentos por el partido que se ha hecho. Nos ha faltado la victoria pero con el trabajo que estamos haciendo estamos más cerca de la victoria”.



El roteño habki de las ocasiones que su equipo ha fallado: “Te da más rabia pero estamos en un momento en el que las ocasiones no nos entran. Tanto Barral como Alvarito se han vaciado. La de Barral es una que se fabrica él solo yendo a pelearse con los defensas y con eso nos tenemos que quedar. Luego el acertar o el fallar son pequeños detalles. Nos quedamos con el esfuerzo de todos. Lucas, que lleva tiempo sin jugar, ha hecho un partido increíble y con esas cosas nos tenemos que quedar para lograr esa victoria que nos haga salir de esta racha”.



Alberto Perea fue el segundo jugador del equipo cadista que ha pasado por zona mixta en el día de hoy. Lo primero fue hablar del momento que salta al campo para sustituir al lesionado Abdullah, en el mintuo 30 del partido: “Antes que mirar lo mío miro lo del equipo. Hoy hemos estado bien, hemos defendido bien y hemos tenido ocasiones para ganar el partido. En lo personal es el segundo partido en el que juego más minutos, me voy encontrando mejor físicamente y creo que puedo dar mucho más cosas cuando esté al cien por cien”.



Eso le llegará con el tiempo. “Será cuestión de partidos y entrenamientos. Después de un mes sin hacer nada y perderte la pretemporada, eso se nota. Estoy a un 80%”.



El buen juego de los cadista cree que se debe continuar: “Hemos tenido ocasiones claras, de uno contra uno, pero creo que es la dinámica de estar con mala suerte y no entre. Nos vamos con buen sabor de boca por que las hemos tenido”.



Se sintió cómodo por detrás del delantero: “Me encuentro bien en esa posición porque tengo libertad para moverme por toda esa zona”.