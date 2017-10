Cádiz CF - Rayo Vallecano: puntuaciones del Cádiz, jornada 12 de Segunda División

Google Plus

Carpio y Abdullah presionan a un jugador rayista durante el partido | Foto: LaLiga

Uno de los duelos más esperados de toda LaLiga 1|2|3 terminó con el decepcionante resultado de empate sin goles. Las defensas de Cádiz CF y Rayo Vallecano se impusieron a las delanteras rivales y apenas dieron opciones de gol claras para que pudiera moverse el marcador. Ya es la octava jornada consecutiva de Liga en la que el equipo amarillo no logra llevarse los tres puntos, por lo que a pesar de que las sensaciones de los pupilos de Cervera están siendo mejores en las últimas semanas, sacar una sola unidad de Carranza se antoja algo corto.

Hubo pocas ocasiones aunque las dos mejores cayeron para el bando local, una en cada período. Primero, David Barral robaba la cartera a Dorado cerca de la frontal y enfiló la meta rayista, pero el otro central, Velázquez, fue rápido a arreglar el desaguisado de su compañero cuando el ariete gaditano trataba de recortar hacia dentro. Y en la segunda, Alberto Perea trazaba un pase de fábula a la carrera de Álvaro García, que con su velocidad lograba quedarse solo y superar la salida de Alberto García, pero cuando tenía todo a favor para empujarla dentro envió el cuero al lateral de la red. Los de Míchel, por su parte, solo inquietaron con un par de disparos desde fuera del área que apenas inquietaron al meta Alberto Cifuentes.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

5 | Ha logrado reconducir al equipo a una versión más parecida a la de la campaña pasada, pero debe sacar adelante la materia pendiente del gol. El técnico sabe que tiene a su disposición jugadores que pueden asegurar un buen número de tantos (como Barral, Romera, Aitor García...) pero aún no ha dado con la clave.

Alberto Cifuentes

6 | Poco que destacar del manchego en la tarde de este sábado, ya que el Rayo le exigió bastante poco y apenas tuvo que intervenir. Mostró solvencia en las pocas opciones que tuvo de aparecer.

Carpio

6 | Poca presencia en la cancha rival pero mucha determinación y firmeza en su parcela defensiva. No cometió fallos importantes y volvió a mostrar el rigor y la regularidad que le caracterizan.

Servando

6 | Entre él y Villanueva sostuvieron bien a una delantera temible como es la que forman Trejo y Raúl de Tomás, cuyas participaciones pasaron muy desapercibidas.

Mikel Villanueva

7 | El venezolano se ha convertido en pieza clave del equipo. Imperial en el juego aéreo y rápido en la anticipación, el zaguero cedido por el Málaga completó un muy buen partido.

Lucas Bijker

7 | Al holandés le llegaba una nueva oportunidad en Liga, favorecido por el descarte de Brian Oliván de la convocatoria, y puede decirse que la aprovechó. Tenía una papeleta difícil con un hombre como Adrián Embarba frente a él, pero salvo algunas acciones aisladas supo bien como frenarle. Y en ataque también fue a más y en especial en la segunda parte protagonizó algunos buenos centros al área. Sin duda, uno de los mejores del partido.

Lucas Bijker parece afianzarse en el carril izquierdo de la defensa | Foto: LaLiga

José Mari

6 | Se nota que aún tiene que recuperar su plenitud física tras la lesión, pero también se nota que ha vuelto. Proporciona calma y equilibrio a la medular, y viendo los problemas que está sufriendo el centro del campo en forma de lesiones, se le necesita más que nunca.

Abdullah

5 | El de Comores notó el esfuerzo y la acumulación de partidos ya que solo duró media hora sobre el terreno de juego por culpa de problemas físicos. En el tiempo que pudo disputar no tuvo mucha presencia ya que al Cádiz le costó retener la pelota antes del ecuador de la primera mitad.

Salvi Sánchez

6 | Volvía tras lesión y disputaba el encuentro casi entero, mostrando una buena condición física a pesar de tener que parar en un momento importante de la competición. Buscó constantemente las cosquillas de la zaga mostrando velocidad y desborde, aunque le controlaron bien.

Álex Fernández

7 | Entre los problemas físicos que están asolando el centro del campo y su buen papel partido tras partido, se está haciendo un hombre importante para Cervera. Ante el Rayo partió de media punta aunque bajó al medio para acompañar a José Mari tras la lesión de Abdullah. Su trabajo y desgaste defensivo fueron muy destacables.

Álex Fernández volvió a desempeñar una notable actuación | Foto: LaLiga

Álvaro García

5 | Nunca deja de intentarlo aunque esta vez no estuvo especialmente fino. La defensa del Rayo esta vez pudo con él y en la única que tuvo ante el portero visitante no logró definir con acierto ya que, tras regatear al meta, mandó el balón al lateral de la red cuando tenía todo a favor.

Barral

5 | No se le puede negar su entrega pero en estos momentos no es el delantero resolutivo de principios de curso. Tuvo una ocasión clara quedándose solo en el área pero no eligió bien con el recorte hacia dentro, se durmió y Velázquez le quitó la cartera.

Alberto Perea

7 | Da un aumento de calidad considerable al equipo cuando está sobre el césped. Con el balón en su poder se siente cómodo y siempre tiene una alternativa para salir adelante ante la presión del rival. Dio medio gol a Álvaro García en la gran ocasión marrada por el utrerano en la segunda parte con un pase en profundidad espléndido.

Carrillo

6 | Siempre peleón y trabajador, aportó la garra y los centímetros que faltaban en la punta del ataque con Barral. Todo balón alto que le llegaba lo bajaba y movía a sus compañeros de ataque, salvando algunas jugadas ofensivas para su equipo.

Manu Vallejo

S.C. | El canterano cadista tenía la oportunidad de debutar con la primera plantilla en Segunda División entrando por Salvi a falta de seis minutos para la conclusión. Le puso ganas pero lógicamente no tuvo tiempo de hacer demasiado.