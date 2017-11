Carpio: "Del pasado no se vive"

Javi Carpio / Imagen: Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

El encargado de atender a los medios de comunicación este jueves en la ciudad deportiva, ha sido Javi Carpio. El futbolista de las filas cadistas habló del siguiente encuentro de liga ante el Almería. Las bajas que sufre el equipo se hacen cada vez más notables para los amarillos, por lo que Carpio aseguró que necesitan volver a estar todos disponibles para ser más fuertes. “Es importante recuperar al mayor número de compañeros porque ha sido difícil preparar los partidos”.

El Cadiz CF conoce la sensación de encontrarse en los puestos bajos de la tabla. El mejor ejemplo se encuentra en la pasada temporada, cuando el equipo cadista comenzó con malos resultados y consiguió remontar hasta llegar a los puestos de playoff, ilusionando a toda una afición, lo que podría llevar al conjunto a verse presionado. “Obligación creo que no hay ninguna. Nuestro objetivo son los 50 puntos, que no se engañe nadie. El año pasado hicimos lo mismo. No se pueden comparar temporadas, ni tenemos que fijarnos. Tenemos que mirar el presente porque del pasado no se vive”.

Javi Carpio aseguró que además, el futbol no está siendo justo con el equipo. “Hace un año estábamos en una situación parecida y supimos levantarnos". A veces es muy importante contar con la suerte en los partidos, y el Cádiz no la está encontrando. “La suerte forma gran parte de las incidencias de una temporada. Nos ha tocado fallar tres penaltis, jugadas con la portería sola y se nos ha juntado todo. Está claro que con cuatro o seis puntos más estaríamos hablando de otra cosa”.

Haciendo referencia al próximo encuentro ante la Unión Deportiva Almería, el futbolista de los amarillos cree que es más importante centrarse en su propio equipo, que en la situación del rival. “Tienen una situación parecida a la nuestra y también necesitan ganar, pero no podemos mirar más allá de nosotros mismos”. El Cádiz necesita puntos y volver a luchar por llegar a lo más alto. “Necesitamos una victoria para alejar el fantasma del entorno, porque en el vestuario no hay dudas”.