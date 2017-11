Álvaro Cervera: "Me da la sensación que cuando estemos todos lo sacaremos adelante"

Foto: Web Oficial del Cádiz CF

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, cree que los análisis de un equipo de fútbol va en base de los resultados que estos obtengan: “El fútbol son resultados. A través del resultado hacemos la valoración de todo lo demás. Nosotros que somos los profesionales sabemos que lo importante es el resultado. Veo a los jugadores confiados en que sacaremos esto adelante y no puedo pedirles más. No estoy preocupado. Me dan la sensación de que es una cosa pasajera y que cuando estemos todos lo sacaremos adelante”.

El técnico caqdista confía que los buenos resultados lleguen lo más pronto posible: “Nosotros pensamos que se va a sacar adelante. La inmensa mayoría pensamos que se va a sacar adelante. Sabemos que tenemos problemas, pero no vemos tantos problemas como ven algunos. Esto es fútbol, si se gana la cosa se analiza de una manera y si se pierde se analiza de otra”.



Para Cervera, realizar un buen ataque antes se debe realizar una buena defensa: “El equipo no hace gol, es verdad, pero si analizamos las jugadas del otro día son anécdotas. Si analizamos que no llegamos depende más del equipo, pero el equipo no ha dejado de llegar a la portería contraria. Tenemos que intentar llegar más veces sin desproteger la portería. El baremo de los goles es malo, el baremo de las llegadas empieza a ser lo que nosotros buscamos”.



El goleador del equipo amarillo no esta pasando por un buen momento. Pero, aún así, asegura que espera que pronto recupere el olfato goleador: “Siempre ha entrenado muy bien. Se ve que viene de otra categoría en las cosas que hace. Se da cuenta que cuando hay pausa el balón volvía a nuestra portería, pero tiene otras características. Lo intenta y no pone ningún impedimento. Cogió una racha al principio, se le ha cortado pero sigue teniendo situaciones”.



Robar y atacar rápido es lo que caracterizaba al Cádiz de la temporada pasada: “El Cádiz no es un equipo que vaya a dar muchos pases. No tenemos jugadores que jueguen de espaldas a portería, tenemos jugadores que juegan de cara y necesitamos la velocidad. Con jugadores como Perea y Álex tenemos cierto manejo después del robo y si el Cádiz tuviera un primer pase después del robo seríamos un equipo intratable”.

Analiza el rival del próximo domingo, la UD Almería, al que asegura que se asemeja mucho al de su equipo: “Están igual de necesitados que nosotros. Los puntos ahora son muy importantes. Ellos son un equipo muy fiable en su casa, en su campo con su gente. Siempre hay miedo a perder en un partido de fútbol”.

El técnico cadista confirma que no se realizará rotaciones: “Podemos ver un once muy parecido al del Rayo, la variante nuestra suele ser el centro del campo, lo demás más o menos siempre es lo mismo. Este equipo se hizo para eso”.