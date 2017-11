Salvi aleja los fantasmas y el Cádiz gana ocho jornadas después

Se veían las caras la UD Almería, con seis partidos sin conocer la jornada, y el Cádiz CF, con una racha aún peor de ocho jornadas sin sumar de tres. Como hace justo un año, el equipo de Álvaro Cervera llegaba en una paupérrima dinámica a un encuentro delicado en Lugo y lograba dar la sorpresa con una balsámica victoria con la que iniciaba una gran progresión ascendente. En esta ocasión no iba a ser menos y se lograba repetir éxito, aunque quedará por ver si no es más que un espejismo o si de verdad va a suponer la vuelta del mejor Cádiz. Salvi resucitó a los amarillos con un doblete y la Tacita de Plata respira aliviada, dejando el descenso a cinco puntos.

Inicio pobre con un Almería de menos a más

La contienda comenzaba sin demasiados sobresaltos, con un conjunto local queriendo adueñarse de la posesión pero sin ninguna profundidad. Los hombres de tres cuartos del conjunto de Ramis no mostraban su habitual desequilibrio ni tampoco los atacantes amarillos, igualmente imprecisos. En esos primeros compases, no hubo mucho más que un par de saques de esquina para los almerienses que no generaron problemas en el área cadista, mientras que por parte visitante la primera llegada importante no fue hasta los 11 minutos, con un centro peligroso de Álex Fernández que atrapaba René. Salvi realizaba el primer golpeo pero marchó muy desviado.

Pasado el cuarto de hora era el Almería quien intentaba romper el partido y un centro de Fidel hacia Caballero lo sacaban en el área entre Servando y Cifuentes en la primera llegada seria del equipo de Ramis. Y hasta diez minutos después no lo volvía a intentar por medio del propio Caballero, que cabeceaba muy blando un centro de Fidel, fácil para Cifuentes. El Cádiz, por su parte, se mostraba muy plano y sin capacidad de generar ocasiones en campo contrario.

El Almería fue quien generó más peligro pero Salvi adelantaría al Cádiz en el marcador

Y casi sin hacer ruido el Almería iba ganando metros y Rubén Alcaraz remataba a la cruceta un saque de esquina a los 27 minutos. El ex del Girona volvía a intentarlo instantes después con un disparo lejano que se iba alto, y luego cazaba un rechace en la frontal que mandaba pegado al poste. Pero el fútbol no entiende demasiado de méritos. Había un león dormido que iba a despertar y era de color amarillo. En el minuto 39 Lucas Bijker se proyectaba por la banda izquierda y enviaba un buen centro al área que se comía toda la defensa almeriense hasta que llegaba Salvi para besar la red (0-1).

Era un momento ideal para marcar, y a pesar de que Pozo rozó el empate con un disparo que se iba lamiendo el palo, Álex Fernández también se quedaba cerca de anotar con un disparo en el área que iba dentro pero que le salvó la defensa. Pero finalmente, el Cádiz se iba al descanso con un 0-1 a favor que premió el acierto que tuvo y que le faltó a su oponente, aunque ni mucho menos representaba una buena primera mitad del equipo de Cervera.

Álex volvió a ser titular, asentándose en el once de Cervera | Foto: LaLiga

El Cádiz, a sentenciar por la vía rápida

Comenzaba la segunda mitad con Carrillo por Barral en las filas cadistas. Y el murciano se erigía en protagonista con una jugada en banda derecha con pase al área que, nuevamente, Salvi finalizaba dentro del área para poner el 0-2. Verticalidad, velocidad y gol. Por fin, los tres ingredientes favoritos de Álvaro Cervera se juntaban y se fabricó el cóctel perfecto.

Intentaban reaccionar los locales gozando de varios saques de esquina a su favor y disparos desde el balcón del área. A los 56 minutos Fidel obligaba a trabajar a Cifuentes con un centrochut que el manchego echaba fuera. En el otro área también asustaba el Cádiz con un remate de cabeza de Villanueva que atajaba René en un buen saque de falta de José Mari.

Gris segunda parte del equipo de Ramis, que bajó los brazos tras el segundo gol

El Almería se veía derrotado, perdiendo los papeles con algunas entradas a destiempo y acciones incomprensibles. Todo iba a favor de un Cádiz que vivía con tranquilidad e intentaba seguir aprovechando las fragilidades de su rival. Ramis buscaba la reacción metiendo a Juan Muñoz y a Javi Álamo por Hicham y Fran Rodríguez. Mientras, el hombre del partido, Salvi, tenía que dejar el partido después de recibir una entrada de Pozo que mereció la tarjeta roja, siendo reemplazado por Nico Hidalgo.

En la recta final, solo quedaba aguantar por parte de un conjunto amarillo bien plantado, tampoco demasiado exigido por su rival, que ya parecía no tener fe en nada. Carrillo perdonó el tercero tras recibir de Álvaro García y quedar solo ante el portero pero no acertar en el remate, y de ahí al final poco más que reseñar.

El Estadio de Los Juegos Mediterráneos despedía con pitos a su equipo, cuya imagen fue bastante preocupante en este domingo. Todo lo contrario a un Cádiz que, si bien no brilló, volvió a asemejarse el equipo resolutivo y acertado que tanta guerra dio el pasado año. Ocho jornadas después volvía la victoria y el Submarino Amarillo empieza a emerger de las profundidades, donde queda encallado una gris UD Almería.