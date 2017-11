Cervera: "Hay mucho miedo a fallar"

Google Plus

Imagen: LaLiga 123

Corta y directa ha sido la intervención ante los medios de comunicación de Álvaro Cervera, tras conseguir la victoria este domingo en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. La preocupación y los nervios, han estado presentes en un partido en el que ambos conjuntos tenían miedo a equivocarse y no sumar. “Se ha visto a dos equipos con mucho miedo a fallar y a que el rival se ponga por delante. Eso pone más difícil el jugar”.

A pesar de conseguir la ansiada victoria ante el Almería, el técnico de los amarillos aclaró que no ha sido la mejor versión de juego que puede ofrecer el Cádiz, pero la necesidad hace que estos puntos se valoren mucho más. “No ha sido nuestro mejor partido pero necesitábamos ganar y lo hemos hecho. A ver si esto nos sirve para seguir sumando”. La táctica para sumar por parte del conjunto gaditano era no cometer errores, y los de Cervera lo han tenido claro esta vez. “Hemos jugado un partido para no cometer errores”, sentenció.

El encuentro no ha sido sencillo para el Cádiz CF, puesto que su rival estaba dispuesto a ganar. "El Almería estaba volcado en nuestro campo y daba la sensación de que podíamos cogerlos en alguna contra. Después de tanto sin ganar había miedos, y hemos tenido la suerte de ponernos por delante y eso lo hace todo más fácil", aclaró el técnico.

Tras varios encuentros sin conseguir la victoria, llegó el momento en el que el Cádiz y su afición esperaban. Un punto de inflexión en el que se pueden recuperar las ganas de luchar y volver a ilusionarse como ocurrió en la pasada temporada. Sed de victorias las de un club que quiere volver a estar en la zona alta de la tabla con opciones a Primera División.