UD Almería - Cádiz: puntuaciones del Cádiz, jornada 13 de LaLiga 1|2|3

Salvi celebra el primer gol | Fuente: LaLiga

El conjunto gaditano acabó con la mala racha que venía arrastrando durante el último mes, en el que solo había sumado cuatro de los veinticuatro puntos en juego. También puso fin a una sequía goleadora que preocupaba, y es que los amarillos consiguieron anotar en ocho partidos la paupérrima cifra de dos goles. Un mes de octubre para olvidar, y un noviembre para volver a ilusionarse con este equipo que, hoy sí, volvió a luchar y no negoció la pelea.

Ambas escuadras acusaron la ansiedad por la necesidad de los puntos en los primeros minutos del partido. El Cádiz, esperaba atrás, ordenado y replegado para buscar la contra. El Almería no abusó de la posesión, sino más bien de las bandas, donde se encontraron con unos inspirados Carpio y Lucas Bijker.

La primera gran ocasión, llegaría para el bando indálico. Rubén Alcaraz cabecearía a la cruceta de la portería defendida por Alberto Cifuentes, en la oportunidad más clara para los locales. Después llegaría un disparo, de nuevo de Rubén Alcaraz, que se marchaba alto.

Cuando parecía que el Almería se hacía con el control del encuentro, llegaba la jugada desde la izquierda de Lucas Bijker, que centraba al área y Salvi remataba sin marca delante del portero René Román. Antes de terminar el primer acto, Pozo enviaría un balón fuera, pegado al poste derecho, tras un despeje de Cifuentes; y en la jugada posterior, Álex Fernández recogía el esférico dentro del área en buena posición, pero su disparo se marchó desviado a saque de esquina.

Álex Fernández cuajó un buen partido | Fuente: LaLiga

A los cuatro minutos de comenzar el segundo tiempo, un pase al hueco de Álex era controlado por el recién incorporado Carrillo, que lo mantuvo en su posesión y lo cedió finalmente a Salvi, para que marcara el segundo gol del cuadro visitante. La alegría amarilla contrastaba con la decepción blaquibermella, que veía como su equipo se metía en posiciones de descenso.

De aquí al final, se sucedieron los ataques por un bando y por otro, aunque ninguno de los dos concretaron sus ocasiones, y el marcador reflejó el 0-2 hasta el pitido final del árbitro.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

7 | Supo imprimir a sus jugadores la garra y el espíritu que parecía perdido. Su planteamiento fue el habitual, y la filosofía del equipo se atisbó desde un primer momento. Volvió a introducir a Álex Fernández en el once titular. Sustituyó a David Barral en el descanso, sin más motivo aparente que su apatía y desidia habitual.

Cifuentes

6 | Se le vio tranquilo al meta manchego. Las ocasiones en las que pudo intervenir, lo hizo con normalidad. Se le sigue viendo inseguro en los balones colgados al área, donde no sale a despejar y se queda debajo de los palos.

Carpio

7 | Buen partido del lateral diestro, tapando las constantes internadas de Fidel. A raíz del segundo gol, interpretó el partido a la perfección, y no tuvo ningún error en defensa ni en la salida del balón.

Servando

8 | Líder en la defensa del conjunto amarillo. El capitán no concedió ocasiones para los almerienses y ganó en el duelo personal contra Pablo Caballero. Despejó numerosos centros al área y tapó con fuerza varios disparos de los locales.

Villanueva

6 | Con algún que otro fallo en los despejes todavía, el central venezolano se va asentando en el once del entrenador. En el segundo tiempo, tuvo una gran ocasión tras el bote de una falta que cabeceó sin oposición, pero el remate le salió centrado.

Lucas Bijker

8 | Gran partido del zurdo. La persistencia hizo que llegara a línea de fondo para centrar, y dar su primera asistencia de gol de la temporada. Muy completo en la parcela ofensiva, rayó también a un gran nivel en las acciones defensivas

Garrido

8 | Uno de los mejores, como casi siempre que juega. Su trabajo merece la confianza del técnico que, nada más recuperarse de sus molestias, lo incluyó no solo en la convocatoria, sino en el once titular. Dueño de todos los balones divididos del centro del campo, venció todas las batallas que libró.

José Mari

7 | La mejoría que nota el cuadro gaditano se debe, en parte, a su recuperación. De los pocos que aportan pausa y calma a un juego siempre eléctrico. Elige siempre la mejor opción, apenas pierde la posesión y siempre se ofrece al compañero.

Álex Fernández

7 | Fue de menos a más en el partido. Se va habituando al esquema propuesto por el entrenador, y cada vez se siente más protagonista. Tuvo el 0-2 en un balón muerto en el área, pero su chut se marchó a córner. En el segundo gol, mete un gran balón al espacio a Carrillo, que se lo sirve a Salvi para que anote.

Salvi

9 | Su aportación al encuentro fue más que notable. Una infinidad de carreras por la banda derecha, otros tantos balones centrados, aunque casi ninguno rematado, y dos merecidos goles que sacan al Cádiz de los puestos bajos. Sobresaliente sprint que se marca en el 0-2, y gran definición delante del portero.

Salvi, el gran protagonista del encuentro, celebra el segundo tanto | Fuente: LaLiga

Álvaro García

6 | Va recuperando poco a poco su mejor versión. Estuvo bien en la salida rápida a la contra, pero sus internadas no consiguieron conectar con el delantero. Sirvió un fantástico pase a Carrillo, pero este no logró rematarlo.

David Barral

4 | Su indolencia no pasa desapercibida para Cervera, quien lo sustituyó al término de los cuarenta y cinco minutos. Intentó regatear cuando y donde no debía, no se ofreció a los compañeros, no fabricó ocasiones… La versión oficial justificó su cambio con unas molestias.

Carrillo

7 | Supo darle la pausa necesaria para el equipo al partido. Contribuyó en el segundo gol con un gran pase al área para que Salvi rematara. Pudo meter el tercero, pero no llegó a golpear el esférico.

Nico Hidalgo

4 | En el primer balón que tocó, perdió la posesión del mismo. Siguió con su línea habitual, sin atreverse a nada más que al pase en corto al compañero que se encuentre cercano.

Alberto Perea

6 | Muy pocos minutos, pero bien aprovechados. Se adueñó del balón y quiso jugar siempre en corto. Buenos movimientos de un jugador que pide más tiempo de juego. Atesora calidad.

El árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

4 | Que el encuentro acabase con más jugadores del Cádiz amonestados que del Almería resulta cómico. Tan gracioso como la tarjeta amarilla a José Mari, en un acción que ni siquiera fue falta. Una amarilla que mostró igual a Pozo, tras una entrada grotesca por detrás a Salvi. Que los colegiados sigan dando muestras de su pésimo nivel, llega a preocupar.