Álex Fernández: "Hay que trabajar y luchar en cada partido"

Foto: Web Oficicial de LaLiga.

Álex Fernández compareció ante los medios de comunicación al finalizar la sesión de entrenamiento realizada en la mañana de hoy. Analizo el partido del pasado domingo en Almería: "Hicimos lo necesario que era ganar".

El mediocentro cadista ha explicado sobre su estado físico actual: "Lo tengo todo para estar aquí feliz. Tengo la confianza del míster y los compañeros y hacen que todo sea mucho más fácil". También explica su posicionamiento sobre el terreno de juego: "Mi posición natural no es la de mediapunta, pero estamos haciendo muy bien las cosas. Estoy jugando bien en esa posición y el equipo está alcanzando buen nivel. Estoy encantado". Reconoce poseer la confianza del entrenador cadista que ha sido clave para su alineación, desde el inicio del partido, en el último encuentro liguero en tierras almeriense: "Hay que trabajar y luchar en cada partido, aparte el míster me da libertad para sacar el balón".

Defiende la forma de juego del conjunto gaditano: "El míster tiene las ideas claras y te das cuenta desde el primer día. Tiene una idea de juego que para mi gusto es muy buena. Me he adaptado muy bien, sé lo que quiere de mí y a día de hoy creo que se lo estoy dando. Me he adaptado muy bien y estoy muy feliz ".

Volviendo a hablar sobre el partido del pasado domingo, Álex Fernández ha explicado el juego de su equipo: "A partir del primer gol y sobre todo del segundo estuvimos más cómodos entre líneas". El jugador cadista ha expuesto que la victoria del equipo, el pasado domingo, significó un alivio para todo el club: "Estábamos pasándolo mal porque estamos trabajando bien y los resultados no llegaban. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estos tres puntos nos dan vida".

El jugador cadista tiene claro el objetivo marcado por el Cádiz CF en esta temporada: "Cuando vienes al Cádiz sabes que es un club grande. Te obliga pelear por lo máximo. No somos tontos, sabemos que el primer objetivo es la permanencia, porque si no cuando te das cuenta estás en una situación complicada. Vamos a pelear por la permanencia y a partir de ahí ya miraremos. Ha subido el nivel de la liga, pero nosotros tenemos la idea correcta para ser un equipo grande en la Segunda División".