Álvaro Cervera: "El trabajo defensivo, es una cosa que nadie se puede imaginar si no lo enseñas".

Foto: Web Oficial del Cádiz CF.

Enla mañana de hoy ha declarado Álvaro Cervera, en la previa del partido del próximo lunes ante el Reus en Carranza,en la Ciudad Deportiva. El entrenador cadista se muestra satisfecho por la mejoría, de juego, de sus jugadores: “Este equipo es muy reconocible, con buenos jugadores. Yo sigo pensando que jugando a otra cosa somos peores. Jugando muy bien somos muy buenos. Con poder elegir jugadores estás mejor, puedes elegir y por eso estamos mejor”.



El técnico cadista analizaba al rival del equipo gaditano, Club de Fútbol Reus, explicando su forma de juego y como hacerle daño: “El Reus es un equipo muy característico, juegan siempre a lo mismo y lo hacen bien. Tienen buena salida de balón y cuando se acercan llevan peligro. Nos puede venir muy bien porque si robamos le podemos hacer daño o muy mal si no conseguimos quitarle la pelota”.

Que cada jugador, sea cual sea su posición de juego, defienda es lo importante: “El trabajo defensivo de los dos extremos, que es algo que no se ve de puertas hacia fuera. Es brutal. Es una cosa que nadie se puede imaginar si no se lo enseñas. Tienen que hacerlo porque si no el equipo sufre muchísimo. Hay un trabajo defensivo arriba y abajo hay otro”.



Álvaro Cervera entiende que si el equipo pierde varios partidos consecutivos la afición empieza a criticar el mal juego y al cuerpo técnico: “Tengo por costumbre no leer nada de prensa. Tomé esa decisión hace unos años y lo llevo a rajatabla. Hay cosas que me entero porque me las enseñan, pero es cierto que me amoldo al entorno. Sé que cuando no gane me van a poner a parir, a mí, al preparador, al portero, al delantero, y cuando gano, aunque no sepa por qué gano, me van a alentar. Tenemos la mejor afición y el entorno es uno más del fútbol. Entiendo que en el fútbol no haya paciencia. Yo creo que no tengo crédito, que tengo gente que valora mi trabajo pero el crédito que da la opinión pública no la tengo”.