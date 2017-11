Lucas Bijker: "Cuando se llega a un equipo nuevo hay que hacerse valer"

Google Plus

Foto: Web Oficial del Cádiz CF

En la mañana de hoy, Lucas Bijker, lateral zurdo del Cádiz Club de Fútbol, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación, siempre acompañado de un traductor.

El jugador, brasileño, respondía de esta forma sobre su participación en el juego cadista y su adaptación en el club amarillo: "Estoy muy contento de poder jugar. Estamos teniendo buenos resultados, y ahora me hace estar más satisfecho con mi participación. Cuando se llega a un equipo nuevo hay que hacerse valer. He conseguido la confianza del entrenador".

Bijker analizaba los dos últimos partidos de liga: "En esa racha influyó la mala fortuna. Ahora las cosas están saliendo, y el primer tiempo ante el Reus fue muy bueno". Su opinión sobre la liga española: "La competición está muy igualada, pero ahora es cuando debemos demostrar lo que somos, y en Gijón pensar en que podemos seguir sumando puntos". También recordaba el gol que no subió al marcador en el partido ante el Reus: "Al final del partido el árbitro sabía que había sido gol".

Ve al Cádiz CF con posibilidades de luchar por ascender para ello, evidentemente, debe de sumar de tres en tres en los partidos que queda antes de finalizar el año: “Efectivamente los equipos están muy igualados, todo muy cerca. Ahora nos toca salir adelante, visitar Gijón con ganas de demostrar que podemos estar más arriba. Si seguimos en esta línea hasta diciembre creo posible ascender, si seguimos todos en esta línea”.



Lucas Bijker es un jugador que le gusta, desde su banda, sumarse al ataque: “Me gusta jugar al ataque, salir adelante, pero si el entrenador quiere que el equipo esté más replegado no puedo ir solo al ataque. Cuando uno está cómodo en el equipo y ve que puede reaccionar, me gusta tirar hacia adelante”.

Reconoce que hablar español le cuesta: “El principio fui muy acogido por todo el club, rápidamente me buscaron una vivienda y estamos muy cómodos todos aquí. Ha sido perfecto todo desde el primer momento. Cada vez entiendo mejor el castellano. Lo entiendo bien, pero hablarlo no puedo porque es muy difícil”.