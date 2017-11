Competición rectifica y retira la amarilla a José Mari

Google Plus

José Mari (Cádiz CF) / Imagen: Pedro Ortega (VAVEL)

El club gaditano presentó alegaciones debido a la amarilla que veía el futbolista José Mari en el minuto 25 de juego, perteneciente al encuentro de la jornada 14 de LaLiga 123, en el que se enfrentó el Cádiz CF ante el Reus Deportiu, con la correspondiente victoria del cuadro amarillo por un gol a cero.

En el acta del partido el colegiado Eduardo Prieto Iglesias (comité navarro), calificó la amarilla como consecuencia de un “derribo de un contrario en la disputa del balón”. Una vez revisadas las imágenes por el abogado del Cádiz CF, Enrique Labrador, el club amarillo envió un escrito para conseguir la retirada de la cartulina. Un comunicado acompañado de las correspondientes y necesarias imágenes que demostraban lo que se alegaba en el mismo.

Tras demostrarse que José Mari no tocó al jugador contrario, por lo tanto no existió un derribo real hacia el jugador contrario por conseguir el balón, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estimó el recurso presentado y retiró la cartulina amarilla al futbolista. El centrocampista del Cádiz CF no acumulará, por lo tanto, dicha amonestación en su cuenta personal tras quedar invalidada la tarjeta amarilla.

Sin duda alguna el encuentro ante el Reus Deportiu dejó un incidente más llamativo sobre el terreno de juego, un gol fantasma que el colegiado no consideró como válido. José Ángel Carrillo finalmente consiguió el tanto de la victoria en el minuto 29, tras un saque de esquina con asistencia de José Mari.

El conjunto de Álvaro Cervera ha conseguido hacerse con un total de dos victorias consecutivas tras acumular ocho jornadas sin descanso, sumando empates y derrotas. Los números del Cádiz CF parecen volver a ser positivos y la afición espera impaciente las victorias para ascender en la tabla de clasificación.