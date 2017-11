José Mari le planta cara a su lesión

Google Plus

José Mari (Cádiz CF) / Imagen: Pedro Ortega (VAVEL)

Este jueves las dos ausencias en la sesión de entrenamiento han sido las de Abdullah y Sankaré. Por su parte, el sanluqueño Salvi Sánchez parece estar preparado para volver al terreno de juego una jornada más, intentando olvidar su lesión de rodilla.

Tras el partido ante el Reus Deportiu, el jugador del cuadro amarillo comenzó la semana realizando entrenamientos con la mayor precaución posible. La sesión de este jueves ha sido bastante diferente puesto que ha entrado al completo con el resto de jugadores a pesar del fuerte componente físico que ha realizado hoy el técnico de los amarillos. De momento, todo indica a que Álvaro Cervera dispondrá del jugador para el siguiente partido ante el Sporting este domingo en El Molinón. Sin duda una cita esperada por un Cádiz CF cargado de ilusión para volver a hacerse con los tres puntos disputados.

A pesar de intentar dejar de lado la lesión en la rodilla derecha, Salvi Sánchez estuvo en el programa de Radio Marca Cádiz y habló sobre la situación que está viviendo debido a los problemas de su rodilla. "Lunes y martes me hice la resonancia y saltaron las alarmas. Lloré como un niño chico pero tenía la esperanza de que para mí no era tan grave como venía en los resultados de la resonancia. Tenía un esguince lateral interno pero no del grado que venía en las pruebas. Estuve hablando con Juan Carlos Cordero esa misma noche, estuvimos hablando un gran rato, y le dije que al día siguiente quería hacerme diferentes pruebas".

El compromiso con el club hace que Salvi Sánchez vuelva a los entrenamientos con más ganas que nunca. "El doctor me hizo varias pruebas en la Ciudad Deportiva y le dije que yo tenía que entrenar. Al equipo le hacía falta estar todos y le dije que buscara la forma para que pudiera llevar mejor el esguince. Entrené dos días bien, me sigue molestando pero hay que aguantar con dolor”, finalizó.