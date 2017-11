David Barral: "La victoria, nos ayuda a ser el Cádiz que queremos".

Foto: Web Oficial Cádiz CF

David Barral, delantero del Cádiz CF, ha pasado por la zona mixta del estadio "El Molinón", una vez finalizado el Sporting 0 Cádiz CF 3. El ariete isleño fue el autor del tercer tanto del conjunto cadista, después de entrar en el campo de juego faltando 10 minutos del encuentro. Esta ha sido las primeras palabras del jugador gaditano: “Hemos marcado las ocasiones que hemos tenido y ha sido bonito”.

Tuvo palabras del que ha sido su equipo, Real Sporting de Gijón, durante 6 temporadas: “Me duele ver esta situación con el Sporting. Estoy seguro de que saldrán adelante porque tienen un gran equipo y una gran afición”.

En el momento de ser sustituido se pudo oir tanto aplausos como pitos hacía el jugador isleño: “Tengo detractores y gente a favor. Me quedo con los aplausos y aquí viví los mejores 6 años de mi etapa deportiva y he vuelto a sentir ese cosquilleo”.

Tercera victoria consecutivas para el equipo de la Tacita de Plata: “Nos ayuda a ser el Cádiz que queremos y las lesiones se han quedado atrás. Estamos intentando mejorar día a día y encontrar el camino que queremos”.

Jon Ander Garrido, autor del primer gol cadista y una de las piezas claves en el trabajo defensivo del equipo gaditano. Esto ha sido las primeras declaraciones del vasco en la zona mixta de "El Molinón": “Hemos empezado bien el partido y ellos también han apretado, han tenido momentos buenos, pero hemos aguantado bien. El gol nos ha venido bien para tener el balón y estar más tranquilos".



Tenía ganas de marcar y hoy ha tenido ocasión de hacerlo durante la primera parte del juego: “Este año estoy teniendo ocasiones, me faltaba meterlas y hoy he tenido suerte y la he metido”.



El Cádiz era ambicioso en su visita a Gijón y así lo demuestran las palabras de Garrido. “Nosotros veníamos aquí a ganar, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. 0-3 y al final un poco engañoso porque ellos se han abierto al final y hemos metido el tercero. Nos vamos muy contentos. Toda la temporada lo hemos estado haciendo bien, nos faltó suerte a principios de temporada y ahora hay que aprovechar el momento para sumar los máximos puntos posibles. Hemos hecho buenos partidos, no sé si será el mejor”