Álvaro García: "Lo importante es aprender de cada partido para que no se repitan los errores".

Foto: Web Oficial del Cádiz CF

En la mañana de hoy, una vez concluida la sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de El Rosal, ha comparecido Álvaro García, futbolista del Cádiz Club de Fútbol. El jugador utrerano ha dado su opinión de la trayectoria actual del club amarillo: "Tuvimos muchas lesiones al principio y es normal que nos haya costado coger el ritmo. En cuanto hemos cogido dinámica todo ha ido mucho mejor".

Hablo de su forma física y reconoce que aún no está al mismo nivel de la temporada anterior: "Aún me falta para sentirme como el año pasado. En cada partido me encuentro mejor y es lo importante". Álvaro cree que cada partido sirve de experiencia y motivo para aprender algo nuevo: "En todos los momentos se aprende, de los buenos y los malos. Lo importante es aprender para que no se repitan los errores".

Habló del sentir de la plantilla tras el 0 a 3, ante el Real Sporting de Gijón, del pasado domingo: "Acabamos muy felices porque nos ha costado comenzar a ganar partidos. Hacerlo en tres consecutivos y a nuestro estilo es muy importante, hicimos nuestro juego y apenas nos crearon peligro". Ahora sólo piensa en el partido del próximo sábado, en el estadio Ramón de Carranza, ante el Valladolid: "Tienen que estar arriba porque son un histórico con un gran equipo".

Sobre su compañero de vestuario, José Mari, que es renovado hasta junio de 2020: "José Mari es un líder dentro y fuera. Es una pieza muy importante porque hace equipo y nos ayuda mucho". Tampoco duda de elogiar el buen hacer de su compañero Salvi: "Está en un momento de forma que se ve tan fácil cómo está de los rivales que da gusto. Está teniendo la suerte de dar goles y eso es bueno para el equipo".