El Cádiz busca nombre

Imagen: Juan Ign.Lechuga (VAVEL)

La vinculación existente a la sublevación militar y a la política de depuración y represión tras el Golpe de Estado de 1936 hace que el club busque un nuevo nombre a su casa para retirar los honores o reconocimientos a la causa. Son varias las opciones barajadas por el Cádiz CF para realizar el cambio de apodo a su estadio. Como toda decisión de cambio, las opciones son varias al igual que las opiniones al respecto.

Desde la junta directiva de la 'Asociación de Vecinos ‘Manuel de Falla – La Laguna’ apoyan la decisión de llamarlo ‘Estadio Carranza’ con motivo de no perder el vínculo y el reconocimiento que existe en la actualidad. Carranza sería para ellos el apodo perfecto para no perder historia pero realizar esa renovación necesaria. Como es habitual a los estadios se les llama por su hombre de manera más corta y cercana, el actual estadio gaditano Ramón de Carranza, es más conocido por todos los seguidos del fútbol como ‘Carranza’. Esto supone que el cambio de nombre no suponga un choque entre opiniones.

Si finalmente la asociación es invitada al proceso participativo para determinar un nuevo nombre aseguran: “Presentaremos y defenderemos la propuesta para que el estadio adopte la denominación de ‘Estadio Carranza’ y por extensión suceda lo mismo con el torneo veraniego y pase a denominarse ‘Trofeo Carranza’”.

Otra de las opciones llamativas para muchos seguidores es la de homenajear a Mágico González. El astro salvadoreño confesó sentirse alagado por la propuesta y muy orgulloso de que el estadio de la ‘Tacita de Plata’ pudiese llevar su nombre. "Es una gran sensación y un gran regocijo. Es un encantamiento, el estadio está hermoso y está más que estupendo. La noble afición es de Primera, por lo tanto, es una belleza y es un monumento", declaró.

Los cambios van de la mano de variedad de opiniones, y en esta ocasión el Cádiz CF no podía ser menos.