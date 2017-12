Previa CD Tenerife - Cádiz CF: Duelo de rachas contrarias en el Heliodoro

Google Plus

Duelo de momentos de forma contrarios los que se enfrentan este jueves en el último partido del 2017 en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo local, con Martí en la cuerda floja tras ganar únicamente dos partidos de los último doce, recibe a un Cádiz CF en estado de gracia, con siete victorias seguidas (ocho si contamos la de Copa del Rey) pero con multitud de bajas y con la reciente noticia de que uno de los pilares del equipo, el roteño José Mari, será baja lo que resta de temporada tras la lesión en La Romareda.

Ultimátum a Martí

El conjunto tinerfeño parecía que remontaba el vuelo tras la victoria por tres goles a cero en casa ante el Reus, en un partido donde se volvió a ver a un gran Tenerife, pero la goleada del fin de semana pasado ante el Sporting de Gijón, unida a la pobre imagen mostrada por el equipo canario, ha vuelto a poner a Martí contra las cuerdas y en las islas se rumorea que una nueva derrota ante el equipo de Álvaro Cervera significaría el cese inmediato del preparador balear.

El ambiente en Tenerife está tenso y se le exige ganar al equipo cadista para que el parón navideño no sea más convulso de lo normal, dado que el equipo tinerfeño esperaba luchar por ascender a Primera División y a dia de hoy ocupa la posición número once, a cinco de los playoffs.

Los delanteros del Tenerife Longo y Malsabic en un partido de la temporada | Foto: LaLiga

Bajas importantes para continuar la racha

Tras encadenar su séptima victoria consecutiva en liga con la conseguida en el estadio Ramón de Carranza ante el Barcelona B por tres goles a uno y colocarse segundo en la clasificación, no todo son alegrías en la parroquia cadista. La baja de una semana por parte de Carrillo, en plena forma y autor de dos goles la jornada anterior, no es nada comparado con la noticia que ha dejado al cadismo con un sabor agridulce. No es otra que la lesión de José Mari, un jugador que estaba invicto con el Cádiz y pieza fundamental del esquema de Álvaro Cervera, que le obliga a perderse todo lo que resta de temporada por la escalofriante entrada sufrida en La Romareda.

Los jugadores del Cádiz celebrando un gol | Foto: LaLiga

Al equipo de Cervera se le pone cuesta arriba conseguir la octava victoria seguida en liga, ya que a estas bajas se une que el estadio canario nunca se le ha dado especialmente bien.

Precedentes

Cuatro veces se enfrentaron Tenerife y Cádiz la temporada pasada, dos en liga y dos en playoffs.

En los partidos de liga, en el partido disputado en Tenerife se saldó con un empate a uno gracias al gol en el último minuto del ahora recreativista Gorka Santamaría. En cambio, en Cádiz, el Tenerife se llevó los tres puntos en un partido que estuvo totalmente controlado por el equipo de Martí y un gol del ahora jugador del Getafe, Amath daba la victoria al equipo canario de forma justa.

Tras una gran temporada regular de ambos equipos, se enfrentaron en la primera ronda de playoffs. En el partido de ida, disputado en Cádiz, el equipo de Cervera se llevó el partido con un gol de Ager Aketxe. Tras esto, llegó el turno de visitar Tenerife y el equipo de Martí se llevó la eliminatoria con idéntico resultado, gracias al gol de Gaku Shibasaki.

Gracias a la mejor clasificación del equipo tinerfeño en liga, se llevó la eliminatoria y pasó a la segunda ronda de playoffs, donde perdió la oportunidad de volver a Primera ante el Getafe.

Declaraciones previas

José Luis Martí: “Creemos en nuestras posibilidades”

El entrenador balear comenzó hablando sobre la motivación de su equipo y la mala racha de resultados: "Tenemos ganas de que llegue el partido y volver a sumar tres puntos para despedir el año de la mejor manera posible. El pasado solo sirve para corregir errores. Lo único que podemos hacer es ganar el siguiente partido. Estar ordenados y evitar sus contras. Hay que buscar la portería contraria y finalizar. Los jugadores tienen ganas de que llegue la hora del partido. Solo veo ganas e ilusión en ellos, lo he notado estos días".

Sobre el Cádiz, alabó al equipo cadista: "Está demostrando el porqué está arriba, no va a ser nada fácil. Creemos en nuestra posibilidades y jugaremos con confianza. No nos podemos desesperar. Se siente cómodo a la contra y con velocidad. Tenemos que controlar las pérdidas de balón.” También tuvo palabras para un conocido de la afición local, Álvaro Cervera: “Nos conocemos los dos equipos, no solo los dos entrenadores. Álvaro Cervera ha dejado aquí grandes recuerdos, tenemos que luchar con nuestras armas para llevarnos los tres puntos. Cada uno sabe cuáles son sus ventajas".

Álvaro Cervera: “Vamos a echar de menos a José Mari”

El técnico comenzaba recordando las lesiones, que condicionan bastante al equipo cadista: "Llega el último partido, es el más difícil junto con el primero. Para nosotros es un encuentro triste por todo lo que ha pasado esta semana. Perder a José Mari es perder a un referente, porque es especial para nosotros. Lo vamos a echar mucho de menos".

Cervera quiere que desde el vestuario no se cambie la imagen a puertas del parón navideño: "Ahora tenemos que mantener la calma y mantener nuestra dinámica. Trabajamos para que la derrota llegue lo más tarde posible. Los récords son bonitos, pero el partido en Tenerife va a ser muy difícil sacar los puntos, pero hemos conseguido ser también peligrosos y temibles como visitantes".

Sobre el Tenerife, hace caso omiso a la baja forma del equipo tinerfeño: "Tienen una plantilla extraordinaria. Son un equipo atrevido que ante la adversidad va a por los rivales. Son el mejor equipo local de la categoría".

Convocatorias y posibles onces

Álvaro Cervera cuenta con cinco bajas seguras para el encuentro ante el Tenerife: Perea, Sankaré, José Mari, Correa y Carrillo.

Por lo que se ha viajado a tierras canarias con 18 jugadores: Cifuentes, Yáñez, Carpio, Brian, Servando, Marcos Mauro, Mikel Villanueva, Kecojevic, Garrido, Álex, Abdullah, Salvi, Nico Hidalgo, Moha, Aitor, Álvaro, Romera y Barral.