Previa Sevilla FC - Cádiz CF: A repetir la proeza en el Pizjuán

Once inicial en un partido de Liga | Foto: LaLiga

Partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Por un lado, el Sevilla Fútbol Club quiere seguir con vida en la competición del KO y deshacerse ante su afición de la dolorosa derrota ante el Real Betis Balompié el pasado sábado (3-5). Por el otro lado, el Cádiz Club de Fútbol, sin presión alguna, desea dar la sorpresa ante un rival de Chapjons tras ganar el sufrido partido liguero en Carranza ante el Granada CF (1-0).

Un Sevilla que quiere enderezar el vuelo

El Sevilla FC es un equipo que sigue vivo en Champions League, están clasificados para jugar la ronda de octavos de final ante el Manchester United de José Mourinho, una competición que han sufrido mucho para llegar a ese punto. En Liga, los cuatro últimos partidos se puede traducirse como resultados y forma de juego muy malos.

El sábado pasado, día de Reyes, hubo un derbi sevillano, Sevilla y Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un bonito partido en el que se pudo vivir un buen ambiente, mucho fútbol y goles. Los verdiblancos dieron un baño de fútbol a los rojiblancos (3-5).

Un Cádiz sin presión quiere la revancha

El Cádiz CF si quiere pasar de ronda deberá ganar por una diferencia de tres goles. Con el cero a dos, gaditanos y sevillanos tendría que jugar prorroga. En la presente temporada, lejos del Carranza, el conjunto amarillo gano en dos ocasiones por cero a dos (en Almería y en Zaragoza), mientras que sólo se gano en una ocasión por una diferencia de tres goles (en Guijon 0-3).

El conjunto amarillo ha terminado la primera vuelta de Segunda División con 11 partidos ganados, seis partidos empatados y cuatro partidos perdidos, un total de 39 puntos, situándose como segundo clasificado a un punto del líder. Lejos del estadio gaditano, el Cádiz ha jugado un total de 10 partidos, ganando cinco, empatando dos y perdidos tres. Anotando 11 goles y encajando siete tantos.

Antecedentes

Errores defensivos y del portero cadista, Rubén Yáñez, fueron suficientes para que Nolito y Navas, ambos en la primera parte, marcasen gol para los sevillistas.

En la segunda parte, el conjunto entrenado por Álvaro Cervera se volcaron al ataque buscando anotar un gol. Peros los palos de la portería de Sergio Rico, guardameta sevillista, sumado el buen trabajo del meta hispalense y la mala suerte en la últimas jugadas han sido claves para que el equipo gaditano no anotara gol.

Árbitro De Burgos Bengoetxea

Ricardo De Burgos Bengoetxea pertenece al comité de árbitros del País Vasco. La actual temporada es la tercera que este colegiado vasco dirige en la Primera División, con un total de 37 partidos dirigidos.

Al Cádiz CF De Burgos Bengoetxea no ha dirigido nunca. Al Sevila FC, en la actual temporada, lo ha arbitrado en una ocasión, en el partido Girona - Sevilla con victoria por la mínima para los hispalense.

Declaraciones previas

Álvaro Cervera se encuentra enfermo de gripe por lo que ha sido Roberto Perera el que ha comparecido ante los medios de comunicación en su lugar.

Una buena noticia de cara al partido contra el Sevilla FC es la incorporación de jugadores que salen de la enfermería: "estamos dejando atrás las lesiones y poco a poco las olvidamos. Tenemos a Mauro y Perea". Agregó que "jugar entre semana es positivo porque es señal de que estamos haciendo bien las cosas. De cara al partido del jueves es posible que desplacemos a algún jugador del filial casi seguro, ya que tenemos que repartir minutos".

La ambición de Perera es hacer un buen papel en Sevilla: "Intentaremos ponérselo lo más difícil posible al Sevilla, porque nos mediremos a un rival que tiene un nivel excepcional. Es muy complicado, pero cosas peores se han visto".

Sobre la goleada sufrida por los hispalenses ante el Betis indicó que "a esos futbolistas de ese nivel no creo que les pese mucho. Ojalá les pase, pero no creo. Nosotros intentaremos marcar pronto". Perera dejo entrever las formula para que el equipo amarillo logre la proeza "estará en como empiece el partido. Si hay gol pronto o no". Agregó que "imagino que el Sevilla hará algunas rotaciones, pero lo desconozco".

Para Vicenzo Montella, entrenador del Sevilla FC, ve prioritario centrarse en la Copa del Rey: "Mi experiencia me dice que el siguiente partido es siempre el más importante. Hay que competir en todos los torneos para intentar llegar lo más lejos posible". Montella no da la eliminatoria ante el Cádiz por superada: "Mañana espero mucho de mis jugadores. Debemos mostrar continuidad con respecto al partido de ida y no creo que la clasificación esté conseguida, porque este equipo fue capaz de marcarle cinco goles al Betis en su propio estadio".

Posible once