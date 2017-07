Decidida y arriesgada campaña de abonados del Mirandés

Google Plus

La sede del Club Deportivo Mirandés ha sido el escenario elegido para presentar la campaña de abonados de la entidad rojilla de cara a la temporada 2017/2018. El vicepresidente del club, Ángel Fernández de Aránguiz, ha sido el encargado de dar oficialidad al acto, explicando tanto a los medios de comunicación como a los aficionados rojillos los detalles de esta campaña que parte con el lema "Alístate para volver", en clara alusión al objetivo del CD Mirandés, recuperar su lugar ahora perdido en la Segunda División y, por tanto, en la Liga de Fútbol Profesional.

La campaña representa la situación actual, decidida pero arriesgada Propio para un momento de dificultad, la entidad ha lanzado una campaña agresiva y arriesgada en la que apela a la unidad necesaria entre el club, el equipo (en la figura del entrenador, Pablo Alfaro) y la afición, representada por la bulliciosa grada de animación. El cartel y el vídeo diseñados representan la realidad actual del CD Mirandés, que entrega todo el liderazgo al míster maño y escenifica el principal apoyo al nuevo proyecto que suponen los jóvenes aficionados, llamados a liderar el futuro de la hinchada rojilla. Es momento de asumir posiciones y, por tanto, riesgos. No solo las expectativas son muy altas, sino también y principalmente la exigencia, por lo habrá que ver cuánto de sólida e indisoluble resulta esta simbiosis fabricada en las últimas 11 jornadas de la pasada Liga. Del "todos hasta el final" al "todo o nada".

Vídeo: CD Mirandés.

Las diferencias en la bajada de precios, asunto polémico Estas campañas suelen ser siempre miradas con lupa por los socios rojillos y de inmediato hay un dato que resalta. Y es que el descenso de categoría ha supuesto una reducción en el precio de los abonos, pero los descuentos aplicados por el Consejo de Administración del CD Mirandés han resultado muy dispares en función de las zonas del Estadio Municipal de Anduva. Un recinto que, por otra parte, cuenta con la ventaja de que la visibilidad es buena casi desde cualquier lugar del mismo merced a sus reducidas dimensiones, con un aforo de 6.000 espectadores. Así, el precio de los abonos en asientos de general central y general lateral han visto reducido su importe en 50 euros (de 310 a 260 euros y de 280 a 230 euros respectivamente), mientras la bajada en tribuna principal llega hasta los 85 euros (de 345 a 260 euros) y asciende hasta los 90 euros en tribuna sur (de 260 a 170 euros), zona del campo que queda reservada en adelante para las peñas y grada de animación.

Más allá de ello, existe otro factor que ha llamado la atención de los abonados, porque esto significa que los abonados desplazados (obligatoriamente) de tribuna sur a general lateral solamente verán una reducción del precio de su carnet de 30 euros, la menor variación de todas las opciones y sin duda muy dispar respecto a los 110 euros por ejemplo que se ahorrarán los peñistas y grada de animación, que el año pasado se ubicaban en general lateral y ahora pasarían a tribuna sur (también obligatoriamente, todo sea dicho) con el nuevo precio.

El club deberá hilar fino para amortiguar la caída de abonados A buen seguro que este tema va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas y no sería de extrañar que el Consejo de Administración tenga que mediar con un sector de su masa social para encontrar puntos de encuentro. El CD Mirandés se encuentra ante una temporada clave, no solo a nivel deportivo sino también económico y necesita el apoyo de la afición de Miranda de Ebro. De hecho, la entidad tiene previsto dedicar por completo el fondo de compensación por descenso que le corresponde percibir de la Liga de Fútbol Profesional (una cantidad cercana a los 1,8 millones de euros), pero en sus cálculos también contaba con aproximadamente 1,1 millones de euros en otros ingresos, donde se incluyen los abonos. El descenso de categoría y la buena marcha del Deportivo Alavés seguro depararán una caída en el número de abonados, pero el CD Mirandés deberá hilar fino con estos temas si no desea que la merma sea significativamente mayor.

Estos son los precios de los abonos del CD Mirandés para la temporada 2017/20018 en Segunda B:

