El Mirandés arranca la pretemporada con once jugadores

El Mirandés comienza la pretemporada 2017/2018 en Anduva. | Foto: Miranda HD

Este jueves 13 de julio comienza en el Estadio Municipal de Anduva la nueva etapa del Club Deportivo Mirandés en el que será su regreso a la Segunda B. Tras cinco años en la élite, los rojillos afrontan el reto de recuperar la categoría lo antes posible y el primer paso es el tradicional inicio de la pretemporada. Pablo Alfaro tendrá a su disposición el primer día de trabajo veinte futbolistas, pero con situaciones totalmente distintas: dos jugadores renovados, tres con contrato en vigor, seis fichajes, tres transferibles, dos a prueba y cuatro del filial.

Sin contar los transferibles, once serán los jugadores que cuentan inicialmente en los planes del técnico maño. Por un lado, tres futbolistas que mantienen contrato en vigor de la temporada anterior: el guardameta Sergio Pérez, el zaguero Fran Cruz y el delantero Iker Guarrotxena. Por otro, los dos jugadores renovados: el zurdo Gorka Kijera y el mediocentro Rúper López. Y la lista se completa con los seis fichajes realizados hasta el momento por el director deportivo de la entidad, Jesús Seba: el cancerbero Jesús Limones, el defensa Paris Adot, los centrocampistas Alex Albistegi, Borja Sánchez e Igor Martínez y el extremo Yanis Rahmani.

Once jugadores que pudieran ser solo nueve Pero este listado de once futbolistas no es del todo seguro, ya que es sabida la intención de Iker Guarrotxena por continuar su carrera en algún equipo de Segunda División. Mucho se ha hablado estos días acerca de su posible salida rumbo a la Cultural Leonesa y la llegada a préstamo del delantero berciano Pito Camacho. Antes, otros clubes como el Real Zaragoza, el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Huesca se habían interesado por su fichaje, no prosperando al conocer las pretensiones del CD Mirandés para facilitar su marcha. Tampoco es segura la continuidad del defensa cordobés Fran Cruz, de cuyo futuro apenas se ha hablado en estas semanas, pero que bien pudiera salir también a un Segunda División.

El Mirandés, acostumbrado a arrancar con pocos efectivos Parece ya una costumbre que el CD Mirandés comience las pretemporadas con pocos efectivos. De hecho, el año pasado fueron nueve los jugadores (nuevamente sin contar los transferibles) que estuvieron a las órdenes de Carlos Terrazas en la primera sesión preparatoria. Echando la vista atrás, comprobamos que los entrenamientos arrancaron la pretemporada 2015/2016 con quince efectivos y con diez en el verano de la 2014/2015, cuando los rojillos comenzaron el período estival en Segunda B pero terminaron recuperando la categoría merced al descenso administrativo del Real Murcia.

Los transferibles, una situación aún por resolver A los once futbolistas mencionados se sumarán este jueves los tres jugadores con contrato en vigor de la pasada temporada, pero que fueron declarados transferibles: el portero Roberto Gutiérrez, el centrocampista Javi Hervás y el delantero Pedro Martín. Desde hace ya semanas se viene hablando sobre la posible salida del meta canario. Los rumores le han colocado ya en varios equipos, pero sin fructificar nada hasta el momento. Lo único seguro es que el propio Roberto comunicó al CD Mirandés antes de las vacaciones su intención de hacer la pretemporada con el equipo a la espera de resolver posteriormente (o durante la misma) su futuro inmediato. Sobre Hervás y Pedro nada ha trascendido, aunque queda verano por delante y se trata de dos hombres que, a pesar de su situación, bien pudieran terminar siendo importantes dada su calidad.

Cantera: dos jugadores a prueba y cuatro del filial Por último, seis jugadores procedentes del filial rojillo realizarán la pretemporada con el primer equipo, aunque también con situaciones heterogéneas. El centrocampista Andrés del Olmo y el guardameta Moussa Traoré estarán a prueba, ya que el entrenador Pablo Alfaro quiere conocerles bien antes de tomar una decisión al respecto de su inclusión en la plantilla. Mientras, cuatro futbolistas del CD Mirandés B aprovecharán la oportunidad de mejorar entrenando con los profesionales, tratando posteriormente de desempeñarse a fondo con el filial. Son el delantero Aitor Zunzunegui, el extremo Jonay Martínez, el mediapunta Blas Guerrero y el lateral zurdo Daniel Carrillo.

Una configuración de plantilla complicada y heterogénea, pero que seguro fomentará la competitividad y hará interesantes tanto los entrenamientos como los partidos de preparación a la espera de más incorporaciones antes del comienzo de la Liga 2017/2018 en Segunda B.