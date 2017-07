El Mirandés se lo toma con calma, pero lucha contra 79 equipos

Presentación de la nueva ropa deportiva para la temporada 2017/2018 en Anduva. | Foto: CD Mirandés

No es una novedad, ni mucho menos. En los últimos años el Club Deportivo Mirandés acostumbra a comenzar los entrenamientos de pretemporada con pocos efectivos y este año vuelve a ser así. Por el momento solamente once jugadores de los 19 que se entrenan en el campo anexo dos de Anduva cuentan para el entrenador, Pablo Alfaro. Una situación habitual, el CD Mirandés se toma el mercado con calma, pero la trascendencia este año es mucho mayor ya que los rojillos pasan de competir contra 21 equipos a hacerlo contra 80. Casi nada.

80 equipos, cuatro ascensos. Primer hueso, el Rácing No se trata de una temporada más, no es un año al uso. El CD Mirandés se juega mucho esta campaña. El esfuerzo económico que va a realizar la entidad rojilla, con un presupuesto que rondará los tres millones de euros merced a destinar prácticamente de forma íntegra el fondo de compensación percibido de la Liga de Fútbol Profesional por el descenso de categoría, sitúa las expectativas en un nivel de exigencia muy alto. Otros años el objetivo fue objeto de debate, tanto que incluso llegó a provocar una cierta fractura social, esta vez no: el objetivo es ascender. No puede ser otro.

Pero aunque tres millones de euros puedan parecer mucho, quizá luego no sea tanto. En Segunda B ciertamente es un muy buen presupuesto, pero también hay otros clubes con poderío económico. Sin ir más lejos, el Rácing de Santander, a pesar de sus graves problemas debido a las deudas contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, esta pasada campaña tuvo el mayor presupuesto de toda la categoría. Con el paso adelante en firme dado por el Grupo empresarial cántabro Pitma, que se ha convertido en el accionista mayoritario de la entidad del Sardinero, el Rácing volverá a ser un rival potente que medirá las fuerzas del CD Mirandés con el primer puesto del Grupo II en el horizonte de ambos.

Varios filiales y clubes con solera, gran competencia Pero la lucha por volver a la élite del fútbol español no termina en el Grupo II. Ochenta son los equipos de la categoría para cuatro plazas de ascenso y unos cuantos de ellos van a disponer también de un potencial económico considerable. Por ejemplo el RCD Mallorca y el Elche CF, compañeros de descenso del CD Mirandés y que también tienen la ayuda del fondo de compensación, pero también filiales como el Real Madrid Castilla (con jugadores que perciben fichas astronómicas), Valencia Mestalla, Villarreal B o RC Celta B y otros clubes como la SD Ponferradina (2,7 millones de presupuesto esta última campaña), Hércules CF, Cartagena FC o Lleida Esportiu.

Pocos efectivos y ningún delantero a 15 de julio Cuando las diferencias económicas no son tantas como pudieran parecer, el tino a la hora de fichar resulta primordial. A buen seguro que la indefinición hasta esta misma semana acerca de la configuración de los grupos para la Liga de Segunda B han afectado al ritmo de las incorporaciones, pero la plantilla sigue lejos de cerrarse. Desde hace ya varias semanas se especula con la posibilidad de que Chema Aragón se incorpore al CD Mirandés como asistente técnico y que de su mano llegarían varios jugadores.

Pero de momento lo que sabemos es que varios ex rojillos reforzarán a rivales por el ascenso: Provencio ha firmado por el Elche CF, Néstor Salinas por el RCD Mallorca y Álex Ortiz se debate entre Rácing de Santander o Real Murcia. A eso hay que añadir la peculiar situación de los dos únicos delanteros que el CD Mirandés tiene actualmente en plantilla: Iker Guarrotxena tiene intención de salir a un Segunda y Pedro Martín es transferible (suena también para el Rácing y para otros equipos fuertes de Segunda B). Por si fuera poco, ahora parece que Fran Cruz también se quiere marchar para jugar en Segunda. Sin duda un complicado puzzle para el director deportivo, Jesús Seba y el entrenador, Pablo Alfaro cuando estamos ya a 15 de julio.