El Mirandés abre la puerta... de salida: Guarrotxena y Fran Cruz. | Foto: CD Mirandés

18 de julio, segunda semana de entrenamientos y el Club Deportivo Mirandés sigue inmerso en la operación salida. La plantilla, lejos de completarse, sigue perdiendo efectivos, ya que la entidad rojilla ha llegado a un acuerdo para la rescisión de los contratos del delantero Iker Guarrotxena y del zaguero Fran Cruz. Ambos jugadores entraban en los planes del entrenador, Pablo Alfaro, y contaban con una temporada más de vinculación contractual. Pero el deseo de ambos de salir para continuar su trayectoria en Segunda División ha terminado con un acuerdo de mínimos: aproximadamente la mitad de sus respectivas cláusulas de rescisión.

El CD Mirandés pierde al delantero Iker Guarrotxena. | Foto: LFP

Una operación poco rentable, deportiva y económicamente, para el Mirandés A pesar del interés mostrado por algunos equipos respecto a Iker Guarrotxena (Real Valladolid, Real Zaragoza o Sociedad Deportiva Huesca), ninguno de ellos ha accedido a las pretensiones del CD Mirandés. Sobre la situación de Fran Cruz este primer tramo de mercado veraniego ha sido más discreto, pero justo antes de comenzar los entrenamientos de pretemporada el central cordobés comunicó al club su intención de abandonar la disciplina rojilla, llegando incluso a entrenar un solo día con el equipo.

Fran Cruz ya no pertenece al CD Mirandés. | Foto: VAVEL

Todo apunta a que ambos jugadores finalmente han acordado con el CD Mirandés el pago de una cantidad que, aproximadamente, supone la mitad del importe de sus respectivas cláusulas de rescisión y ya no pertenecen al club. Una operación poco rentable para el CD Mirandés, ya que económicamente no es un gran acuerdo y deportivamente menos aún, pues pierde a dos jugadores importantes con los que contaba para afrontar el reto del ascenso y a cambio no consigue tampoco ningún efectivo procedente de otros clubes que pudieran estar interesados en Guarrotxena y Cruz.

El Mirandés cuenta solo con 11 jugadores, dos de ellos transferibles Así las cosas, estas próximas fechas serán frenéticas para el director deportivo, Jesús Seba, pues el CD Mirandés se encuentra entrenando con tan solo nueve jugadores: Sergio Pérez, Gorka Kijera, Rúper López, Jesús Limones, Paris Adot, Alex Albistegi, Borja Sánchez, Igor Martínez y Yanis Rahmani. Recordemos que tanto el delantero Pedro Martín como el centrocampista Javi Hervás fueron declarados transferibles y, en principio, no entran en los planes de Pablo Alfaro. Para completar los entrenamientos de pretemporada se encuentran dos futbolistas a prueba, el mediocentro Andrés del Olmo y el guardameta Moussa Traoré, así como cuatro jugadores del filial (Aitor Zunzunegui, Jonay Martínez, Blas Guerrero y Daniel Carrillo).

En plena campaña de captación de abonados, el CD Mirandés no se está mostrando muy ágil en el mercado, sin ofrecer apenas contrataciones atractivas para su exigente afición. Al contrario, la plantilla sigue perdiendo potencial y jugadores importantes cuando el reto de recuperar su lugar en el fútbol profesional va a suponer un enorme reto competitivo. Los próximos en salir pueden ser Pedro Martín y Javi Hervás, otros dos futbolistas interesantes para muchos equipos y que podrían ofrecer un buen rendimiento en Segunda B.