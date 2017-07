El Mirandés cae frente al Alavés (3-0)

El Mirandés perdió por 3-0 ante el Alavés en Ibaia. | Foto: Deportivo Alavés

El Club Deportivo Mirandés ha caído derrotado esta mañana por 3-0 ante el Deportivo Alavés en el segundo encuentro de preparación, disputado en las instalaciones del club babazorro en la ciudad deportiva de Ibaia. Pablo Alfaro propuso nuevamente de inicio un esquema táctico basado en el 1-4-2-3-1 con Limones en portería, defensa de cuatro hombres con Paris Adot, Gorka Kijera, Israel Puerto y Daniel Carrillo, Andrés del Olmo y Alex Albistegi en el doble pivote, con Igor Martínez, Borja Sánchez y Yanis Rahmani por delante y Aitor Zunzunegui ocupando la punta del ataque.

Al igual que el pasado sábado en el campo 2 de Anduva, los tres guardametas dispusieron de 30 minutos cada uno, comenzando Jesús Limones como titular, dando paso a la media hora de juego a Moussa Traoré y siendo el último tramo de partido para Sergio Pérez. También jugaron Rúper y Jonay Martínez, que entraron en sustitución de Paris Adot e Igor Martínez en el descanso y Blas Guerrero, que suplió a Aitor Zunzunegui en el minuto 69. También los cambios afectaron al sistema de juego, ya que con la entrada de Rúper el técnico Pablo Alfaro modificó el dibujo inicial pasando a desplegar su ya habitual 1-4-1-4-1.

Los nuevos fichajes del CD Mirandés, David Prieto y Antonio Romero, anunciados ayer lunes, no jugaron, al igual que tampoco lo hizo Pedro Martín. Sorprende que, a pesar de la escasez de efectivos del conjunto rojillo, el delantero malacitano no cuente siquiera con unos minutos. El mensaje de Pablo Alfaro al respecto es inequívoco, no cuenta, pero Pedro tiene contrato en vigor y será él quien decida acerca de su futuro inmediato. Se trata de un jugador cotizado y valorado en Segunda B, pero todo apunta a que el CD Mirandés no será capaz de obtener nada por él, ya que no juega y, por lo tanto, no se suscita el interés por parte de otros equipos. Seguramente el club optará por facilitar su salida con tal de liberar su ficha, considerada importante en las oficinas de la entidad rojilla.

Tras dos semanas de entrenamientos y 180 minutos de juego, el CD Mirandés sigue sin ver portería. Bien es cierto que hay que tener en cuenta la entidad del rival, con el que hace poco más de un año los rojillos compartían categoría, pero que ha despegado siendo campeón de Liga en Segunda División y alcanzando una más que meritoria novena plaza en su regreso a Primera, terminando además subcampeón de la Copa del Rey.

Los goles del encuentro fueron obra de Ibai Gómez, que puso el 1-0 poco antes del descanso y un doblete de Santos, tras la reanudación (minuto 52) y en el último minuto del partido. Este amistoso ante el Deportivo Alavés supone una nueva oportunidad para que el CD Mirandés avance en su preparación. Aún quedan muchos jugadores por llegar, ya que la plantilla actual está formada por solo 12 futbolistas y la actividad en los despachos será frenética en las próximas fechas para conformar un equipo potente, capaz de afrontar el complicado reto del ascenso a Segunda División.