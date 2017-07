Peña Sport, primer rival del Mirandés en la Copa del Rey. | Imagen: UEFA

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol, se ha efectuado a mediodía de este viernes el sorteo correspondiente a las dos primeras rondas del Campeonato de España de fútbol, Copa de Su Majestad el Rey 2017/2018. El Club Deportivo Mirandés ya conoce a los que serán sus rivales en una nueva edición del torneo copero, que tan buenos recuerdos ha dejado en la afición rojilla (semifinales en 2012 y cuartos de final en 2016).

El CD Mirandés viajará el miércoles 30 de agosto a la localidad navarra de Tafalla para enfrentarse al Peña Sport FC en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará bajo el formato de partido único. En caso de que los rojillos superen al conjunto navarro, la segunda ronda volvería a deparar un nuevo desplazamiento, ya que el CD Mirandés mediría sus fuerzas bien ante el FC Cartagena (equipo del que proviene el guardameta Jesús Limones) o frente al UCAM Murcia, recién descendido a Segunda B junto al club mirandesista. Esta segunda eliminatoria también sería a partido único.

Por lo tanto, el Estadio Municipal de Anduva deberá esperar al menos hasta la tercera ronda para presenciar de nuevo un encuentro de Copa del Rey. Los emparejamientos de primera ronda que ha deparado el sorteo de la RFEF son los siguientes:

CF Talavera de la Reina vs CD Toledo

CF Rayo Majadahonda vs AD Unión Adarve

SD Ponferradina vs Club Rápido de Bouzas

Gimnástica Segoviana vs CF Pontevedra CF

UD Logroñés vs Real Avilés CF

RS Gimnástica de Torrelavega vs SCD Durango

CD Calahorra vs Real Unión Club

Peña Sport FC vs CD Mirandés

SD Leioa vs Real Racing Club de Santander

CF Badalona vs Elche CF

SD Formentera vs SD Tarazona

CD Olímpic vs UE Olot

FC Cartagena vs UCAM Murcia CF

Real Murcia CF vs CP Cacereño

Antequera CF vs Arcos CF

CF Lorca Deportiva vs CF Villanovense

UD San Fernando vs Marbella FC

Lleida Sportiu vs UD Melilla

Mientras, quedan exentos de esta primera eliminatoria los siguientes equipos:

Atlético Baleares

Racing Ferrol

Hércules CF

RCD Mallorca

CD Alcoyano

CF Fuenlabrada

AD Mérida