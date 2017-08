Antonio Romero: "Sería un sueño devolver al Mirandés a la categoría que se merece"

Google Plus

Antonio Romero en su presentación oficial | Foto: CD Mirandés

El jugador Antonio Romero, ha sido la última incorporación al Club Deportivo Mirandés, y el pasado sábado ya se le pudo ver junto a sus compañeros defendiendo el escudo del conjunto rojillo en un partido de pretemporada, el jugador comentaba ante los medios de comunicación su llegada al equipo de Miranda de Ebro: "Ha sido una llegada soñada la verdad, me han recibido tanto cuerpo técnico, compañeros tanto directiva muy bien y estoy muy ilusionado con el proyecto que tiene el Mirandés este año."

El nuevo jugador rojillo comentaba ante los medios de comunicación lo que conocía sobre el Club Deportivo Mirandés y que está ilusionado de formar parte de este proyecto y con ganas de empaparse de la esencia rojilla. "Lo he conocido a partir de los años que ha jugado en segunda, porque yo he jugado más tiempo en el Grupo IV, pero en el tiempo que llevo aquí he intentado empaparme de la esencia del Mirandés y bueno estamos avanzando todos los días un poquito para conocerlo mejor"

"Tenemos que partir de la base de que es un camino muy largo y hay que trabajar con humildad y día a día, pero sabemos cuál es el objetivo y vamos a ir a por ello. Sería un sueño devolver al Mirandés a la categoría que se merece" declaraba Antonio Romero ante la ilusionante temporada que está por llegar.

"En todos los grupos hay jugadores con mucha calidad, y equipos muy competitivos y eso no creo que sea determinante." declaraba en relación a la categoría donde jugará este año el conjunto rojillo. El jugador destaca por su facilidad de adaptarse a la hora de jugar, ya que puede jugar destacando su faceta ofensiva o su faceta defensiva, siempre en el medio del campo, adaptandose a las necesidades del partido.