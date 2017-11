Previa Osasuna Promesas vs Mirandés: duelo rojillo con distintas necesidades

Osasuna vs Mirandés | Foto: CD Mirandés

El Club Deportivo Mirandés quiere hacer un triplete de victorias esta semana, tras ganar al Caudal Deportivo (1-3) y al Lealtad (2-0), ahora quiere repetir ante el filial navarro, el Osasuna Promesas, para terminar la semana atípica con nueve de nueve. El conjunto de Pablo Alfaro sigue siendo el líder del grupo II con 30 puntos, a seis puntos del Sporting de Gijón B y a siete del Racing de Santander, segundo y tercer clasificado.

El encuentro tendrá lugar este domingo 5 de noviembre a las 12:00 horas de la mañana en el Estadio de Tajonar, donde los rojillos se enfrentarán a un equipo que se encuentra en puestos de descenso.

Para esta ocasión Pablo Alfaro cuenta con las bajas de Melli y Mario debido a que ambos jugadores arrastraban molestias musculares. Ha entrado por primera vez en la convocatoria el canterano Asier Guinea. Por tanto viajan hasta Pamplona: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Gorka Kijera, Paris, Albistegi, Andrés, Antonio Romero, Borja Sánchez, Peláez, Jaime, Rúper, Yanis, Eloy Gila, Pito Camacho, Cervero y Guinea.

El técnico del conjunto rojillo ha comparecido en rueda de prensa previa al choque, donde aseguraba que no miraba a los rivales más directos y que se había centrado solamente en el Osasuna Promesas. “Si os digo la verdad, he mirado lo que le saco a Osasuna, los puntos que le llevo, sus goles a favor, sus goles en contra, los partidos que han ganado en casa que solo ha sido uno, los que han ganado fuera que ha sido otro y caminito, caminito, caminito. Ya está. Yo creo que hasta ahora lo estamos haciendo así y nos va bien, no vamos a cambiar. Me centro en el partido de Pamplona porque para nosotros es tan importante como los que hemos tenido y tanto como los que tendremos. Cuanto menos miremos a los rivales mejor”, comentó.

El Osasuna Promesas no ha arrancado muy bien la temporada encontrándose en descenso con 11 puntos, pero a pesar de estos resultados se trata de un filial que cuenta con jugadores de muchísima calidad y que pueden dar la sorpresa. “Juegan en Tajonar, en una muy buena instalación, seguro que tiene un césped estupendo para jugar al fútbol. No han empezado bien, lo sabéis. En este primer tercio de la temporada han generado dudas, encajando muchos goles. Pero por el contrario, para la posición que ocupan, es un equipo que ve puerta con relativa facilidad”, definía el técnico rojillo.

El Osasuna B quiere sumar una victoria

En lo que va de temporada el conjunto navarro tan solo han conseguido dos victorias en la jornada seis ante el Leioa por 2-1 y en la jornada 10 ante el Real Unión por 1-3. Han empatado ante el Amorebieta, el Deportivo Caudal, el Lealtad, el Tudelano y el Arenas de Getxo. Mientras han perdido ante el Barakaldo, el Burgos, el Logroñés, la Real Sociedad B y Gernika. A pesar de las 5 derrotas que suman y encontrarse en puestos de descenso es un conjunto que encaja con bastante facilidad, los pupilos de Sergio Amatriain han anotado un total de 12 goles y han recibido 19.

El técnico del conjunto navarro ha comparecido en rueda de prensa previa donde aseguraba que es un partido complicado. "Contra este equipo tienes que hacer un partido prácticamente perfecto. Eso es así. El otro día, sinceramente, hicimos un buen partido a nivel colectivo con tres errores demasiado gordos como para que en esta categoría no te pase nada. Tenemos muchas ganas de ganar, de competir bien sobre todo en el partido contra el Mirandés y estoy seguro que lo vamos a hacer bien. ", ha señalado Amatriain.

Sergio Amatriain ha convocado a los siguientes jugadores: Gonzi, Iñaki, Samuel, Julen Hualde, Lizarraga, Diego Rubio, Albisu, Endika, Aranguren, Santafé, Imanol, Otegui, Collado, Jaime Dios, Kike Barja, Javi Martínez, Jordan y Barbero.

Posibles onces: Osasuna B vs Mirandés

Osasuna B: Álvaro González; Irigoyen, Lizarraga, Rubio, Hualde; Santafé, Aranguren, Kike Barja, Jaime Dios; Iván Martínez, Jordan Gaspar.

Mirandés: Limones; Paris, David Prieto, Israel Puerto, Paris; Rúper, Antonio Romero; Yanis, Igor Martínez, Borja Sánchez y Diego Cervero.