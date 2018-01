Israel Puerto renueva por una temporada con el Mirandés

Israel Puerto renueva con el Mirandes. Foto: CD Mirandes

Grandes noticias para el CD Mirandés y sus aficionados, y es que podrán seguir viendo, al menos un año y medio más, al defensa central Israel Puerto, ya que ha renovado hasta el final de la temporada del 2019.

El ex jugador de la cantera del Sevilla, ha renovado su contrato con el equipo de Anduva, mostrándose muy feliz por las redes sociales, pudiéndose ver el siguiente mensaje en Twitter: “Tremendamente feliz de poder seguir defendiendo esta camiseta hasta 2019 y seguir disfrutando de esta increible afición. Ilusión, ambición y humildad para afrontar lo que nos queda por delante. Un abrazo a todos y.. !! AUPA MIRANDES!! #empujaconelalma #vamospormas”.

Esas han sido las palabras de Israel Puerto tras conocerse que seguirá defendiendo la elástica rojilla una temporada más.

El jugador de El Viso del Alcor(Andalucía), es un defensa central, siendo uno de los habituales en los onces de los que dispone el técnico Pablo Alfaro.

Israel Puerto se formó en la cantera del Sevilla, siendo internacional en las categorías inferiores de la selección española, pasando por la sub 17, sub 18, sub 19, y sub 20.

El jugador andaluz no solo ha jugado en el filial sevillista antes de pasar por el Mirandés, sino que anteriormente, y después de su estancia en el equipo de su tierra, se fue al filial del Villarreal, donde estuvo una temporada, jugando 25 partidos y marcando tres goles.

Al año siguiente, y tras no renovar con el submarino amarillo, recaló en el CD Lugo, jugando 31 partidos, donde consiguió anotar un gol.

Para finalizar, y antes de recalar en el conjunto de Anduva, el central Israel Puerto, estuvo jugando en Cantabria, en las riendas del Racing de Santander, militando en Segunda B, donde iba a estar desde Noviembre de 2016 hasta el verano de 2017.