Paris: "Solo pensamos en el Leioa"

Paris en rueda de prensa | Foto: CD Mirandés

Paris Adot ha comparecido en rueda de prensa tras la vuelta al trabajo. El conjunto rojillo sigue con el mismo pensamiento desde que arrancó la temporada y que no ha funcionado mal. Paris comentaba ante los medios de comunicación como ha sido la vuelta al trabajo. “La gente está con muchas ganas de competición, se nota en el vestuario. Es verdad que ha habido un parón largo y después de este tiempo siempre hay que poner un puntito más para que no ocurra nada extraño, pero el equipo ha seguido trabajando igual y nos centramos en seguir con la dinámica de la primera vuelta. Solo pensamos en el Leioa. Hay que centrarse solo en ellos y es lo que hemos hablado jugadores y cuerpo técnico en el vestuario”, confesaba Paris ante la dura cuesta de enero que aguarda a los rojillos con encuentros frente a rivales directos.

El primer rival del CD Mirandés en 2018 es la S.D. Leioa, un partido tal y como aseguraba el jugador rojillo no será nada fácil tal y como paso en el primer partido de la temporada donde los pupilos de Pablo Alfaro empataron a uno en el campo vizcaíno: “Es verdad que ha estado algunas jornadas abajo pero se ha rehecho. A mí me pareció, desde el primer día que jugamos contra ellos, un buen equipo, muy físico y que sabe a lo que juega. Yo la verdad es que espero un Leioa atrevido, que venga aquí a poner las cosas difíciles y a ganar el partido, porque esa es la impresión que me dio cuando jugamos en su casa, aunque es verdad que jugaban de locales”, se sinceraba Paris.

El choque será el domingo siete de enero a las 17:00 horas de la tarde, en el Estadio de Anduva, y posiblemente se cuente con la ausencia de Eloy Gila que sufrió un golpe a la vuelta de los entrenamientos el pasado martes y no le ha permitido entrenar con sus compañeros.