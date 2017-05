El Tenerife naufraga en La Condomina

Google Plus

Edu Hernández

Nuevo tropiezo del Tenerife, que ve como se le complica alcanzar la segunda posición de la tabla e, incluso, podría sentir cómo peligra su posición de playoff dependiendo de los resultados de sus rivales. Los tinerfeños no pudieron lograr el objetivo de lograr un pleno de victorias en estas dos salidas consecutivas: un punto de seis posibles es el pobre balance en las últimas dos jornadas para los pupilos de José Luis Martí. Por otra parte, el UCAM confirma su gran estado de forma derrotando al tercer clasificado y tras haber doblegado al segundo el fin de semana pasado.

Los murcianos se instalan en una zona más tranquila de la tabla. Aunque sin olvidar que la parte roja de la clasificación se halla a solo tres unidades, a falta de que los demás equipos disputen sus respectivos encuentros.

Un arranque sin fluidez

En los primeros compases del partido, el dominio del esférico no se decantó para ningún bando. Ambos conjuntos se emplearon con intensidad desde el primer minuto, lo que quedó reflejado en la gran cantidad de faltas indicadas (Tito en el minuto 13 y Salvador, en el 16, vieron cartulina amarilla) por el colegiado gijonés González Fuertes. Esta serie de interrupciones dio lugar a unos primeros instantes de encuentro con poco ritmo y demasiados balones aéreos. Además de escasez de juego, también lo hubo de ocasiones. En el primer cuarto de hora Germán Sánchez remató fuera, por muy poco, un balón colgado al área universitaria. Fue ese el único acercamiento reseñable del cuadro isleño, en el que apenas estaban apareciendo hombres clave en la faceta ofensiva blanquiazul como Gaku Shibasaki o Aaron Ñíguez.

Otra vez, a balón parado

Fue a los 20 minutos de arrancar el choque cuando el combinado local logró adelantarse en el marcador. Tras un córner magistralmente ejecutado por Góngora, Dani Hernández logra detener un disparo a bocajarro en el área pero el rechace cae en los pies del centrocampista Tito, que no perdona y anota el primero de la tarde. Como en los últimos tres goles que ha encajado el conjunto dirigido por José Luis Martí, el tanto llegó en una jugada a balón parado, una de las asignaturas pendientes del CD Tenerife en esta temporada. Ello no fue más que la fiel demostración del mal arranque de partido que estaban sufriendo los canarios. Jarro de agua fría para el equipo chicharrero, que no se sentía cómodo sobre el césped de La Condomina.

Un UCAM muy trabajado

Gran parte de la culpa de que el Tenerife no se encontrase consigo mismo durante la primera mitad fue de la gran precisión táctica de los de Francisco. Los locales, impecables en la presión, no permitían a los blanquiazules salir jugando desde atrás y metían en problemas a Jorge y Germán cada vez que querían circular el balón a ras de la hierba para intentar enlazar con el centro del campo. Se llegó al descanso con victoria local por la mínima y con un equipo visitante desquiciado.

El Tenerife despertó tras el descanso

En la reanudación, el cuadro isleño mostró una cara bien distinta. Martí dejó en el vestuario a Alberto (era más que evidente que el centro del campo se estaba viendo desbordado por el buen hacer de Tito y Manuel Sánchez) y dio entrada al franco-argelino Rachid. Era dar un paso al frente, retirar a un hombre de vocación ofensiva para introducir un centrocampista creativo con el que buscar una mayor verticalidad. No tardó el tiempo en darle la razón al técnico balear: nada más comenzar la segunda parte Rachid Ait-Atmane, tras una gran maniobra personal con ruleta incluida, cede un balón en profundidad para la carrera del Choco Lozano que se planta mano a mano con Biel Ribas. El delantero hondureño cae derribado pero no se señala pena máxima, pues González Fuertes interpreta que el guardameta local contacta con el balón. A partir de este instante, el Tenerife lo intentó en más ocasiones. El UCAM esperaba matar el partido a la contra, por lo que introdujo hombres con velocidad como Vicente (min. 61) en detrimento de un Ibán Salvador que estaba coqueteando con la expulsión.

Ni con uno más

Morillas, que hoy suplía a Tekio en el lateral derecho de la defensa universitaria, fue expulsado por doble cartulina amarilla en el minuto 76. Ello abría un abanico de posibilidades al entrenador del Tenerife. En la recta final del encuentro, entraron al campo Tayron (que actuaría de enganche entre el centro del campo y la delantera, desplazando a Gaku a la banda izquierda) y Jouini (para acompañar al Choco en la punta de ataque). Tocaba y tocaba el Tenerife en tres cuartos de cancha, también colgaba balones al área, pero no lograba penetrar la defensa local. Ni siquiera con la lesión del portero Ribas fue capaz el conjunto blanquiazul de empatar el encuentro. Entró Collantes por parte del UCAM en el minuto 84, y por sus botas pasó la última ocasión para los de Francisco.

Al final, triunfo por la mínima del UCAM Murcia CF, que deja los tres puntos en La Condomina. El Tenerife, por su parte, cae en una mala dinámica y tendrá un vital partido por el playoff frente al Lugo la semana que viene.