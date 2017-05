Google Plus

Edu Hernández

Previa AD Alcorcón - CD Tenerife: A defender aspiraciones en territorio maldito

Hace justamente un año, a finales de mayo de 2016, un CD Tenerife en plena pelea por lograr una plaza en los playoff de ascenso a LaLiga Santander visitaba al Alcorcón en su feudo. Los chicharreros se plantaban en tierras madrileñas a cinco puntos de distancia del equipo que marcaba la zona de ascenso, el Girona FC. Con nueve unidades por disputarse, era fundamental lograr el triunfo frente a los alfareros si querían seguir soñando con conseguir un billete para la tan ansiada pero a la vez temida liguilla de ascenso. El conjunto amarillo logró el triunfo por 2-1 y dejaron a los visitantes a las puertas de culminar una gran segunda vuelta tras la reacción iniciada por la llegada de Pep Martí al conjunto insular.

Puede que este sea un buen aliciente para que el Tenerife busque, con más ahínco si cabe, la victoria en Alcorcón durante la mañana del domingo. Y no se va a encontrar el panorama más propicio para lograrlo: delante tendrá un gran equipo a pesar de lo que podría indicar su posición clasificatoria, que lucha por eludir los puestos bajos de la tabla. Los locales se encuentran en un gran momento de forma y no es para menos: dos victorias (frente a Rayo Vallecano y Real Oviedo) y un empate (en el campo del todopoderoso Girona) son el bagaje de los pupilos de Julio Velázquez en las tres últimas jornadas.

No pierde... pero tampoco gana

Con dieciocho empates, el CD Tenerife es el equipo de la categoría que más veces cosecha igualadas en esta liga. Es cierto que el ratio de derrotas es muy reducido, pero la gran cantidad de tablas conseguidas por los blanquiazules le han privado de poder estar peleando por el ascenso directo. Las victorias escasean en este tramo final de la competición: sólo una victoria en los últimos siete encuentros disputados. Sin embargo, José Luis Martí parece haber dado con la tecla en la búsqueda del once ideal. La línea de tres formada por Gaku Shibasaki, Aaron Ñíguez y Tayron está ofreciendo minutos de muy buen juego y el técnico balear quiere dar regularidad a este dibujo de cara a una más que probable participación en los playoff de ascenso.

Lo que seguro será un gran dilema para el preparador del Tenerife es la elección del atacante referencia del equipo. El buque insignia de los canarios, Amath N'Diaye, vuelve a estar disponible después de tres semanas alejado de los terrenos de juego. Sin duda, la versatilidad de los futbolistas ofensivos será un factor determinante a la hora de vislumbrar cuál será la alineación finalmente escogida por el técnico mallorquín.

Visitantes de prestigio

Los alfareros han mostrado una gran solidez en los últimos encuentros. Buena muestra de ello son los resultados cosechados en sus dos últimas salidas, ante auténticos gallitos de la categoría: un enorme triunfo en tierras asturianas para doblegar a un Real Oviedo que venía pisando fuerte para escalar posiciones y un empate en Montilivi. Los de Julio Velázquez parecen haber encontrado el camino hacia la salvación y quieren remendar su gran momento de forma ante el Tenerife, una de las víctimas preferidas de David Rodríguez. Además, se prevee un gran ambiente en Santo Domingo para este partido: el club madrileño ha colgado el cartel de "No hay billetes" y habrá una nutrida presencia de aficionados tinerfeñistas en las gradas del recinto deportivo.

El Tenerife buscará su primera victoria en Santo Domingo

Al margen del mal recuerdo que guardan los hinchas blanquiazules del encuentro de la pasada temporada, lo cierto es que el historial de visitas a Alcorcón no es para nada halagüeño. La primera visita data de la temporada 2010/2011, cuando el conjunto amarillo logró imponerse por 3-2 en una gran remontada (el Tenerife comenzó ganando 0-2). Aquella fatídica campaña, la entidad blanquiazul acabaría dando con sus huesos en 2ª División B. Dos años más tarde, con el regreso de los chicharreros al fútbol profesional, la visita al recinto alfarero se produjo en la primera jornada de liga y los locales se llevaron la victoria en los últimos minutos merced de un penalti muy protestado (1-0). El único punto sumado por el CD Tenerife como visitante frente a los madrileños llegó en la temporada 2014/2015, gracias a un empate a cero muy trabajado.

Martí destaca la solidez del Alcorcón

El preparador balear quiso habló en rueda de prensa sobre su próximo rival, al que ve como un conjunto que "no deja espacio a los contrincantes". "Vienen de tres partidos con la portería a cero", recordó. Además, no quiso ningún tipo de relajación para sus jugadores, ya que cree que el cuadro amarillo "nos exigirá mucho". José Luis Martí también se pronunció acerca de la convocatoria ofrecida durante la mañana del viernes, en la que destaca la ausencia de Omar Perdomo y la inclusión de Amath NDiaye. "Alberto tiene un proceso febril al igual que Edu Oriol y Camille y Cámara han arrastrado problemas físicos", aseguró.

Julio Velázquez apela a la unión para derrotar al Tenerife

Quiere el entrenador salmantino que equipo y afición sean uno y vayan de la mano para poder dejar los tres puntos en casa: "todos juntos debemos ser un conjunto muy difícil para el oponente". Asimismo, quiso halagar las virtudes de la escuadra visitante, al que define como "un equipo muy rocoso, que se ha reforzado bien". No olvidó que el Tenerife "perdió a Amath durante algunas semanas y los otros jugadores le suplieron perfectamente". "El equipo cree en sí, en el grupo y en el mensaje", apostilló. En la convocatoria de la AD Alcorcón serán bajas seguras por una parte, Rafa Páez y Kadir (lesionados); y por otro lado, Elgezábal y Pablo Pérez (sanción).

