Previa CD Tenerife - Real Zaragoza: la obligación de empezar con buen pie

Google Plus

Edu Hernández

Lance del partido Tenerife-Real Zaragoza de la temporada 2014/2015. Fuente: lfp.es

Juntos despidieron el campeonato regular la pasada temporada y también, de la mano, inaugurarán la campaña naciente: Tenerife y Real Zaragoza se verán las caras la noche del viernes (21:00, hora insular canaria). Con la ilusión pero también con la incertidumbre de dos equipos en construcción (recordando que ambos planteles han sufrido una profunda modificación durante el periodo veraniego debido a las salidas de numerosos efectivos) formarán parte de un duelo que históricamente, en el Heliodoro, es sinónimo de igualdad.

Los canarios, sin delantero centro

Durante la pretemporada José Luis Martí ha ensayado en la parcela ofensiva con dos hombres que arribaron a la Isla en verano: Víctor Casadesús y Juan Villar. La presencia del primero parece prácticamente descartada, pues sufre una microrrotura fibrilar que presumiblemente le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas. El onubense, por su parte, sintió molestias en el encuentro disputado ante la UD Las Palmas de la vuelta del Trofeo Mahou y también se encuentra entre algodones. Sin embargo, las sensaciones en los últimos días han sido positivas y dispondrá de minutos ante el cuadro blanquillo.

La solución ante la ausencia de hombres de ataque, también consecuencia de esperar al cierre del mercado para la más que probable llegada de Nano y Paco Montañés, pasa por Brian Martín. El joven canterano blanquiazul ha disfrutado de la confianza del técnico del Tenerife en los encuentros de preparación y se perfila como titular ante la visita del Real Zaragoza. Parece algo precipitado depositar toda la responsabilidad del gol sobre un futbolista que el año pasado militó en la Tercera División Canaria, pero su buen hacer en la pretemporada le ha llevado a la posibilidad de asumir el papel de salvador del Tenerife en las primeras jornadas de liga.

Brian Martín en un encuentro con el Tenerife B. Fuente: clubdeportivotenerife.es

En el Real Zaragoza, muchas caras nuevas

Tras una temporada convulsa en la que la mejor noticia fue la salvación deportiva (algo inconcebible para un club con la historia con la que cuentan los aragoneses), en las oficinas de La Romareda se orquestó una profunda limpieza en el plantel. Causaron baja en el primer equipo del cuadro blanquillo el entrenador, entre otros, César Láinez, el ex tinerfeñista Ángel Rodríguez, Manu Lanzarote, Fran Rodríguez, José Enrique, Jorge Casado... La llegada de savia nueva a la capital del Ebro, como Benito, Ángel Martínez, Borja Iglesias, Grippo, Buff, Aleix Febas, Papunashvili o Íñigo Eguaras, unida a la contratación de un nuevo técnico (Natxo González) ha recuperado moderadamente la ilusión de los aficionados zaragocistas, pese a los malos resultados obtenidos en pretemporada.

Quizás el hombre que mejores sensaciones está ofreciendo sobre el césped durante el periodo estival sea Eguaras. El mediocentro navarro llegó al Real Zaragoza tras descender con el Mirandés a 2ªB y se ha convertido en uno de los estandartes el centro del campo maño. Se trata de un futbolista de corte defensivo, con la posibilidad de incrustarse en medio de los centrales para facilitar su salida de balón y emplearse en labores defensivas. Otro futbolista a tener en cuenta será Jorge Pombo: el canterano zaragocista quiere sentirse importante esta temporada y consolidarse en el primer equipo después de las buenas actuaciones que lleva firmando desde la pasada campaña.

Eguaras en un partido de pretemporada. Fuente: realzaragoza.com

Natxo afirma que viajan a Tenerife con ilusión

El técnico vitoriano del Real Zaragoza atendió a los micrófonos en la previa del partido frente al CD Tenerife, en la que quiso dejar claro que sus hombres se desplazan a Canarias "con mucha ilusión y expectación para afrontar el encuentro". También espera que la puesta en escena de su equipo en el Rodríguez López sea la de un conjunto "fiable, mostrando las virtudes que hemos trabajado hasta ahora y tratando de reducir nuestros errores". De su rival, el Tenerife, comentó que "ya la temporada pasada demostró que se trataba de un cuadro muy sólido como local, aunque ha perdido jugadores importantes". En cualquier caso, avisó de su pontecial: "continúa el mismo entrenador y defensivamente es un equipo muy fiable".

Natxo González anunció su convocatoria para viajar a las Islas, compuesta por 19 efectivos: Álvaro Ratón, Sergio García, Alberto Benito, Ángel Martínez, Jesús Valentín, Diogo Verdasca, Grippo, Jorge Pombo, Borja Iglesias, Javi Ros, Alain Oyrazun, Febas, Buff, Eguaras, Papunashvili, Alberto Zapater, Delmas, Toquero y Zalaya.

Martí no admite excusas

El técnico del Tenerife atendió a los micrófonos de la sala de prensa del Rodríguez López el mediodía del viernes, tras el entrenamiento de su plantilla. El entrenador balear se mostró aguerrido al advertir que "Casadesús y Villar son futbolistas importantes, pero disponemos de otros y no pondremos excusas" en referencia a las lesiones sufridas por sendos jugadores la semana pasada. También quiso destacar la importancia de "empezar ganando, por el aspecto moral que supondría". Y es que, desde que lo hiciese en la temporada 2008/2009, el Tenerife no comienza una andadura en Segunda División con triunfo. El preparador blanquiazul no se quiso olvidar de la hinchada local, a la que alentó a poblar las gradas del Rodríguez López: "espero en el Estadio un ambiente de apoyo constante a nuestros jugadores, es algo que necesitamos".

Martí en la sala de prensa del Rodríguez López. Fuente: clubdeportivotenerife.es

Las probables alineaciones iniciales con las que ambos conjuntos salten al verde del Heliodoro podrían ser las siguientes: